СМЕРТИ ОТ УГАРНОГО ГАЗА | Газовщик сознательно нарушил технику безопасности, чтобы заработать деньги

В апреле этого года в Пыхья-Таллинне угарным газом отравились 8-летний мальчик и его 71-летний дедушка. Оба погибли.

Полиция установила, что смертельный угарный газ шел из газового бойлера в ванной. В квартире не было обязательного датчика угарного газа.

Многоквартирный дом советской эпохи на улице Рандла был построен в 1970 году. Три года назад хозяин квартиры установил в ванной новый газовый бойлер.

По версии следствия, в этой ванной комнате не следовало размещать столь мощный бойлер. Современному устройству требовалось больше места и больше воздуха для горения.

54-летнего газовика, устанавливавшего устройство, заподозрили в халатности, повлекшей за собой смерть двух человек. В ходе расследования полицейские запросили у мужчины список его недавних работ.

„Их было около 40“, — рассказал Ekspress Хиско Варес, глава Службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры. „Мы хотели понять, насколько скверной могла быть ситуация“.

Полиция обратилась в Департамент защиты прав потребителей и техническому надзору (TTJA) с просьбой проверить эти работы. Экспертам удалось попасть в 19 квартир Таллинна.

Результаты ошеломили.

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