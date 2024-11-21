„Стоит отъехать от города, и вокруг все такое же, каким было сотни лет назад“: видеоблогер показал лучшие места для хайкинга в Эстонии

Эстонский лес прекрасен в любом из этих вариантов. Надевайте крепкие ботинки и отправляйтесь на встречу неизвестному! Хотя про норвежскую концепцию счастья „friluftsliv“ говорят не так часто, но на мой взгляд именно она отражает дух Северной Европы, Балтии и особенно Эстонии, о которой пойдет речь.

В самый прекрасный период золотой осени, в середине октября, я отправился поездом до деревни Таэваскоя. Одним из плюсов хайкинга в Эстонии могу назвать то, что до многих мест можно добраться без машины и тем самым сделать себе полноценный отдых как от гаджетов, так и авторутины. Железнодорожные станции в провинции всегда очень милые и уютные. Хоть везде и стоят современные платформы, но местные часто поддерживают остановки и старые вокзалы в прекрасном состоянии. Так, в свое время, усилиями жителей отремонтировали старый павильон ожидания и здесь.

Теперь тут мини-библиотека и, в отличие от платформы, холодными зимами есть где укрыться. Туристы приезжают ради хайкинга в этих лесах. И это, наверное, лучшее напоминание и просьба соблюдать чистоту. Большая часть мусора, который мы оставляем, переживет нас самих.

Привычного для меня обзора деревни в этот раз не будет - мы говорим только про хайкинг и только про местные леса. Таэваскоя находится на высоте 91 метр над уровнем моря. Не много, да, но не в этом случае. Наша Эстония – достаточно равнинная страна. Север страны и окрестности столицы – это просто ровный стол. И поэтому холмистая Южная Эстония пользуется большей популярностью. И действительно, перепады даже в сотню метров – и уже совершенно другие впечатления от хайкинга. Есть надежда, что, погуляв весь день с беспрерывными подъемами и спусками, будет ощущение приятной усталости в ногах. В чем плюс Северной Европы, так это в малой населенности. Стоит отъехать от города и деревни, и вокруг все такое же, каким было сотни лет назад.

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