12.11.2024, 12:21
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | ENBL: „Кейла Кулбет“ потерпел минимальное поражение от чешского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 12 ноября, „Кейла Кулбет“ проиграла дома чешскому клубу „Брно“ со 91:94 в рамках Североевропейской баскетбольной лиги (ENBL). Матч в записи и видеообзор доступен всем подписчикам Delfi.
Под руководством Пеэпа Пахва „Кейла“ удачно начала матч, совершив рывок 8:0 за первые две минуты, однако гости ответили своим впечатляющим спуртом — 13:0. „Брно“ удерживал преимущество до конца первой четверти, завершив её со счетом 26:19 в свою пользу.
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