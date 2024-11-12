12.11.2024, 11:35
Лиса провалилась через потолок в заводскую раздевалку, на помощь поспешили спасатели
ФОТО: | Scanpix
Спасатели Ляэнаского центра вчера помогли попавшей в беду лисе, провалившейся в Кохила через потолок в заводскую раздевалку.
Вчера в 14:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заводе, расположенном на улице Тёостусе в Кохила, произошело необычное происшествие - лиса провалилась через потолок в гардеробную.
Спасатели Рапла поймали несчастного зверя и вернули его на волю.
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