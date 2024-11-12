Звери
12.11.2024, 11:35

Лиса провалилась через потолок в заводскую раздевалку, на помощь поспешили спасатели

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Riccardo Oggioni | Scanpix

Спасатели Ляэнаского центра вчера помогли попавшей в беду лисе, провалившейся в Кохила через потолок в заводскую раздевалку.

Вчера в 14:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на заводе, расположенном на улице Тёостусе в Кохила, произошело необычное происшествие - лиса провалилась через потолок в гардеробную.

Спасатели Рапла поймали несчастного зверя и вернули его на волю.

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