Бронзовые призёры чемпионата Латвии по футболу передали медали команде с четвертого места
В минувшие выходные, вслед за завершением игр в эстонской футбольной лиге, финишировала и высшая лига Латвии. По итогам сезона команда, занявшая третье место, сделала неожиданный и благородный поступок, подарив свои бронзовые медали клубу, который финишировал на четвёртой позиции.
В чемпионате Латвии разгорелась напряженная борьба за лидерство, где титул чемпиона с 90 очками завоевал РФШ, опередив ближайшего конкурента — „Ригу“ — на три очка. Но особенное событие произошло в борьбе за бронзовые медали.
Третье место официально заняла команда „Ауда“, набравшая 60 очков и обогнав „Валмиеру“ на пять очков. Однако „Валмиера“ была наказана девятью штрафными очками в течение сезона из-за финансовых трудностей и нарушений лицензионных требований.
Футболисты „Ауды“, ведомые главным тренером словенцем Зораном Зельковичем, приняли решение передать свои бронзовые награды игрокам „Валмиеры“. „Мы отдадим наши медали им, — объяснил Зелькович. — Они заслужили награды за то, что показали на поле, и не должны страдать из-за событий за его пределами. Пусть медали будут у тех, кто действительно их заслуживает“.
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