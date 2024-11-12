МНЕНИЕ | Конфликт двух беспредельщиков - Трампа и Путина - опасен для всего мира

То, что соратники избранного президента уже озвучили идею о создании 1300-километровой „зоны разграничения“ по всей линии фронта, какой она выглядит сегодня , указывает на несколько важных обстоятельств. Во-первых, это говорит об их готовности „учитывать сложившуюся реальность“ почти так, как это хочет сделать Путин – что даёт некоторые, но далеко не полные, гарантии, что такой подход будет принят Москвой. Во-вторых, заявление о том, что гарантировать безопасность в этой зоне должны некие третьи силы (войска ООН, НАТО, Великобритании ) означает, что Трамп намеревается добиться не очередного „Минска-3“, а чётко закреплённого мира (или хотя бы перемирия).

И администрация Джо Байдена, и администрация Дональда Трампа были и будут привержены решению украинской проблемы – но между ними, скорее всего, есть одно различие, лучше всего описываемое на русском языке, в котором слово „решение“ может использоваться и как существительное, и как глагол. При Дж.Байдене решение могло описываться глаголом – что предполагало акцент на процесс как самоценное действо (нельзя дать Украине проиграть) ; при Трампе оно, вероятно, предполагается быть описанным существительным – новому президенту хочется увидеть конец конфликта и прекращение войны („я закончу этот конфликт за 24 часа“) . Такая смена акцентов предполагает, используя некогда популярный штамп, „принуждение сторон к миру“ здесь и сейчас. Именно отсюда, а не отталкиваясь от высоких принципов (нерушимости границ, уважения суверенитета, недопустимости нарушения международного права, и т.д.) и следует выстраивать гипотезу о действиях Трампа – которые, я уверен, последуют уже очень скоро.

Итак, событие, которое многие наблюдатели называли важнейшим в этом году, случилось – и действительно, оказалось соответствующим связанным с ним ожиданиям. Д.Трамп блистательно победил на президентских выборах в США, приведя к успеху Республиканскую партию – и данная победа, мне кажется, закладывает основы для новой конфигурации политической жизни в Америке на ближайшие десятилетия. Демократы не просто проиграли выборы – они полностью дискредитировали свою повестку: экологическую, социалистическую, и мультикультурную . К тому же у республиканцев есть теперь молодой лидер – Дж.Д.Вэнс, который наверняка сумеет за ближайшие четыре года привести в эту партию креативную и амбициозную молодежь, способную сформулировать новые перспективные доктрины. И поэтому осмысливать мировую политику до начала 2030-х годов я бы советовал исходя из этих „вновь открывшихся“ обстоятельств.

Однако есть и очевидные сложности. С одной стороны, это вопрос о том, сколь прочным окажется новый мир: тот же Зеленский не устаёт повторять, что целью Путина является покорение всей Европы , и если не отбросить его к прежним границам России, желание и дальше двигаться вперёд лишь усилится. С другой стороны, это готовность России пойти на такие условия: видя изменение западной позиции, Путин может озвучить претензии даже более масштабные, чем были выдвинуты в его летнем ультиматуме , разрушив американскую инициативу.

Этот план (я мне кажется, что его можно рассматривать как план, потому что его элементы уже выдвигались и озвучивались ранее как экспертами , так и политиками ) выглядит достаточно реалистичным – по крайней мере, я бы сказал, он позволяет гарантировать Украине сохранение как независимого государства, связывает Запад (и США в том числе) обязательствами по поводу её дальнейшей поддержки и даёт возможность прекратить войну, избегая новых сотен тысяч жертв и окончательной потери Украиной тех миллионов её граждан, которые и сейчас не слишком горят желанием вернуться обратно из европейской эмиграции . В то же время он может (но не со стопроцентной вероятностью) удовлетворить Кремль, который способен воспринять новую реальность как временную передышку, а не окончательное решение вопроса, и согласиться на такой вариант. Для Запада он несомненно выгоден, так как снимает головную боль по поводу вероятной эскалации войны и превращения её в глобальный конфликт и делает предсказуемой (причём не запредельной) помощь Украине в ближайшие годы. Его даже сложно сравнивать с „планом победы“ Зеленского , напоминавшим план развязывания Третьей мировой войны руками и за счёт самого западного мира.

Наконец, пока сложно предположить, какими окажутся реакции на данный план в Украине: более чем вероятно, что любая позиция нынешнего руководства страны в связи с его официальным внесением может вызвать политическую дестабилизацию, заканчивающуюся сменой власти: принятие плана спровоцирует возмущение сторонников „войны до победы“, а отказ от него сократит западную помощь и сделает неизбежным экономический и военный коллапс, что через некоторое время приведёт к тем же результатам. Хотя на это могут возразить, что резкое изменение всей политической ситуации на Западе является моментом, позволяющим властям в Киеве „продать“ такое решение народу, а Владимир Зеленский рано или поздно в любом случае перестанет быть президентом, и вопрос сохранения власти не может заботить его в той же мере, как Владимира Путина. Поэтому реализация плана Трампа – это ещё и смена режима, но не в Москве, о чем многие мечтали, а в Киеве, пусть и не в ближайшее время.

Мир, конфликт или европейская мобилизация — три пути для Украины и Запада

Если говорить о перспективах, то довольно отчётливо просматриваются три варианта дальнейшего развития событий – я при этом исхожу из того, что озвученный или во многом похожий план будет внесён Трампом даже до его инаугурации.