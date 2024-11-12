Эстонская фитнесистка, вошедшая в историю, стала чемпионкой мира среди профессионалов

36-летняя Агне Кивисельг завоевала титул чемпионки мира на соревнованиях по фитнес-бикини (мастера), прошедших на Мальте, где она состязалась с сильными соперницами, такими как Камила Пардамцова и Изабела Дибала.

„Эти чувства невозможно описать словами, но я хочу, чтобы каждый человек хотя бы раз в жизни испытал такое. Это действительно выбивает почву из-под ног, но является достойной наградой за тяжелую работу, которой я занималась долгое время“, — рассказала Кивисельг в интервью для Õhtuleht.

Два года назад Кивисельг выиграла чемпионаты мира и Европы среди любителей в категории фитнес-бикини. Её тренером является Рамил Липп.

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