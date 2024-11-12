Под завалами жилого дома в Кривом Роге, разрушенного российской ракетой, нашли тела женщины и троих детей
В результате российского ракетного удара, нанесенного по Кривому Рогу 11 ноября, погибли, в числе прочих, трое детей, пишет „Медуза“.
Их тела утром 12 ноября были обнаружены под обломками жилого дома, разрушенного ракетой, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Младшему из погибших детей не было и года, написал Лысак в телеграме.
Всего, по данным на утро 12 ноября, в результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли четыре человека — ранее сообщалось, что под завалами дома обнаружено тело женщины.
„Украинская правда“ сообщила, что в эфире национального телемарафона было объявлено, что погибшие в Кривом Роге — члены одной семьи: мать, двое сыновей 10 и двух лет, а также двухмесячная дочь.
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