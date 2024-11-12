Под завалами жилого дома в Кривом Роге, разрушенного российской ракетой, нашли тела женщины и троих детей

Их тела утром 12 ноября были обнаружены под обломками жилого дома, разрушенного ракетой, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Младшему из погибших детей не было и года, написал Лысак в телеграме.

Всего, по данным на утро 12 ноября, в результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли четыре человека — ранее сообщалось, что под завалами дома обнаружено тело женщины.

„Украинская правда“ сообщила, что в эфире национального телемарафона было объявлено, что погибшие в Кривом Роге — члены одной семьи: мать, двое сыновей 10 и двух лет, а также двухмесячная дочь.

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