Источники Reuters считают, что в связи с победой Трампа зима станет для Украины „критическим моментом“. Они описывают настроение в Киеве как „довольно мрачное“.
В Киеве считают, что следующие месяцы будут иметь решающее значение для определения позиций России и Украины на возможных переговорах, пишет Meduza с ссылкой на Reuters.
Высокопоставленный украинский чиновник рассказал агентству, что „критическим моментом“ станет наступающая зима. „Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определяем исходные позиции обеих сторон на переговорах“, — сказал источник Reuters.
Он добавил, что после победы Трампа получение Украиной приглашения в НАТО стало „менее вероятным“, в Киеве признают риск того, что Трамп сократит военную помощь Украине.
По словам источника Reuters в Киеве, настроение в Украине „довольно мрачное“. „Вы можете видеть растущее разочарование в недавних высказываниях Зеленского“, — говорит он.
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