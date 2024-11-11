За рубежом
11.11.2024, 19:00

Источники Reuters считают, что в связи с победой Трампа зима станет для Украины „критическим моментом“. Они описывают настроение в Киеве как „довольно мрачное“.

 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
ФОТО: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre | ZUMAPRESS.com/ Scanpix

В Киеве считают, что следующие месяцы будут иметь решающее значение для определения позиций России и Украины на возможных переговорах, пишет Meduza с ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный украинский чиновник рассказал агентству, что „критическим моментом“ станет наступающая зима. „Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определяем исходные позиции обеих сторон на переговорах“, — сказал источник Reuters.

Он добавил, что после победы Трампа получение Украиной приглашения в НАТО стало „менее вероятным“, в Киеве признают риск того, что Трамп сократит военную помощь Украине.

По словам источника Reuters в Киеве, настроение в Украине „довольно мрачное“. „Вы можете видеть растущее разочарование в недавних высказываниях Зеленского“, — говорит он.

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