БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Мэр Львова в Эстонии: коррупцию в Украине никто кроме нас самих не искоренит
На прошлой неделе в конференц-зале Библиотеки Тартуского университета глава города Тарту Урмас Клаас и мэр Львова Андрей Садовой подписали соглашение о партнерстве и сотрудничестве. Это событие стало отправной точкой для новых проектов между двумя городами, плотно связанными культурой и наукой. Что именно это будет означать для крупнейшего города Западной Украины, Андрей Садовой объяснил в интервью корреспонденту RusDelfi.
Мэр Львова вспоминает, что в первый раз побывал в Эстонии около сорока лет назад со своими друзьями. Сейчас Садовой отмечает: „Конечно, на сегодняшний день Эстония – это очень успешная страна ЕС, являющаяся примером с точки зрения цифровизации, с точки зрения максимального привлечения новых технологий управления, публичных сервисов. С другой стороны, это большой научный и образовательный потенциал. И, собственно, это все те факторы, которые побудили нас принять решение о партнерстве между Львовом и Тарту как двумя культурными столицами в своих странах и крупными научными центрами“.
— Чему Львов может научиться у Тарту и чему Львов может научить Эстонию?
— Мы все одинаково любим свои страны и равно понимаем ответственность, которая сегодня есть на наших плечах. Львов имеет уникальный опыт относительно „Resilience“, „Survive“, „Unbroken“, мы выживаем в очень сложных условиях, мы двигаемся вперед. Поэтому, я думаю, этот опыт может быть полезен для Эстонии и Тарту. С другой стороны, нас интересует сотрудничество в области культуры, в сфере науки, в сфере образования.
— Большинство украинцев с Востока Украины нашли временный дом не только в Европе, но и на Западе Украины. Насколько население Львова увеличилось, как город справляется с увеличенной нагрузкой?
— Во время полномасштабного вторжения около пяти миллионов человек прошло через Львов. Сегодня Львов принимает 150 000 наших украинцев, переселенцев. И вместе с переселенцами население Львова сегодня составляет ориентировочно один миллион человек (до войны население составляло около 700 000 - прим. RusDelfi). Конечно, это непросто, но это наши новые львовяне, и мы их любим и уважаем.
Садовой также добавил, что Львов сегодня является большим гуманитарным хабом, принимающим раненых в городской коммунальной больнице, проводящим операции, протезирование и реабилитацию, включая ментальное здоровье: „Мы выстраиваем экосистему „Unbroken“ во Львове. Это и Unbroken art, и Unbroken sport, Unbroken mental health. И этот опыт также уникален“.
„Трамп хотел бы войти в историю. Он человек слова“
— Что Вы думаете о результатах выборов в США? Что ждет Украину с президентом Дональдом Трампом?
— Я думаю, что это уже не тот президент, который был в своей предыдущий раз. Это президент, имеющий гораздо больший опыт, и он показал большое свое желание победить. Я думаю, что он, наверное, хотел бы войти в историю. В историю входят либо негодяи, либо великие миротворцы. Трамп, насколько я знаю, человек слова. И он дал слово, что сделает все возможное, чтобы положить конец российскому вторжению в Украину. И если он выполнит свое обещание остановить войну за 24 часа, дай Бог, чтобы мы возобновили контроль над всеми своими территориями, чтобы мы могли полноценно развиваться как независимое государство.
— Не боитесь ли вы, что Трамп может надавить на президента Зеленского и заставить его сесть за стол переговоров?
— Я не знаю, кто на кого может давить. Я на своем примере могу вам сказать, что когда кто-то на меня давит, я как человек, обучавшийся на электрофизическом факультете, всегда вспоминаю закон Ньютона: „F = -F“. Чем больше сила действия, тем больше сила противодействия. Но, конечно, всегда должен побеждать здравый смысл. Мы не хотим чужого. Мы не готовы отдавать свое. Потому что это наше. Мы свободные люди, родившиеся в свободной стране. И мы сражаемся за свое.
— В прямом эфире RusDelfi эстонский политолог Райво Варе сказал, что Путин сразу же бросится звонить Трампу, чтобы предложить свои условия мира. Согласны ли вы с такой версией развития событий?
— Знаете, может быть тысяча разных версий, кто и как кому будет звонить. Мне важен результат. А результатом я буду видеть возобновление влияния Украины на все те территории, которые Россия у нас захватила. И следующий шаг – это членство в ЕС, членство в НАТО, интеграция во все международные структуры и привлечение всех партнеров из демократических стран для восстановления государства. Но мы должны проделать большую домашнюю работу, мы должны перестроить страну, мы должны быть нетерпимыми к коррупции, мы должны качественно править в своей стране, потому что это никто не сделает вместо нас, украинцев.
Вы же понимаете, что это не просто война между Россией и Украиной. Это война между двумя системами – тоталитарный режим и демократия. И любая победа тоталитаризма в Украине повлечет за собой волнообразную реакцию. И мир будет омрачен огнем войн. Очень нестабильная ситуация и вокруг Тайваня, ситуация вокруг Израиля. И это все тоже происходит, потому что есть непонятная позиция. Демократия должна защищать себя силой, показывать свою жесткость. Демократия – это не просто либеральные дискуссии. Нужно сражаться за право быть свободными и за право принимать те решения, которые ты считаешь нужными сегодня.
— Довольно большая часть помощи Украины проходит через Львов. Как вы можете оценить изменения в ее объемах?
— Есть вопросы, входящие в зону компетенции президента страны. Недавно он заявил, что милитарной помощи стало больше. Например, в вопросах артиллерии также есть положительное продвижение. Но я общаюсь со своими львовянами, воюющими на разных частях фронта, и ситуация очень сложная. И эта помощь, которая есть, это мизер. Даже если говорить о системах Patriot.
Вообще, страны НАТО имеют более 100 систем Patriot. Сколько сегодня присутствует в Украине? Три? Может, четыре? Ну это же мизер. Вы же понимаете, что качественная противоракетная оборона – это гарантия безопасности для людей, для большого количества объектов инфраструктуры.
Разрушение объектов инфраструктуры – это потом потребность в миллиардах долларов. Я не могу понять, почему так осторожно западные страны выполняют свои обязательства. Даже если говорить о Будапештском меморандуме, мы, украинцы, все свято верили, что если мы отдаем ядерное оружие, то любое нападение на Украину вызовет немедленное сопротивление со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Франции, что будет четкая позиция Китая. На сегодняшний день мы видим, что страны чего-то выжидают.
Мэр Львова отмечает, что помощь перед российским вторжением, несмотря на предупреждения о его неизбежности, была крайне незначительной. После начала войны поддержка оставалась недостаточной, хотя затем она постепенно начала расти: „В последнее время все было омрачено дебатами в Соединенных Штатах, когда там полгода дебатировали, помогать Украине или не помогать. Это нечестно, потому что сегодня мы сражаемся за весь демократический мир. Такова правда“.
„Если бы во Львове голосовали граждане других стран, у меня были бы вопросы“
— Экс-заммэра Львова, Геннадий Васькив, был замешан в коррупционном скандале с эстонской благотворительной организацией „Слава Украине“. Вам что-то известно о том, чем сейчас занимается Васькив?
Вы знаете, он уволился с работы более четырех лет назад. Когда он работал у меня и был под жестким контролем, у меня не было к нему вопросов. А что потом он делал в своей жизни? Я с ним, честно говоря, не пересекался. Я читал об этих новостях. Я бы очень хотел, чтобы, если есть обвинения относительно того или иного лица, чтобы все они были доведены до конца и был финальный результат. Это важно для справедливости.
— В Эстонии все жители страны независимо от гражданства имеют право голосовать на муниципальных выборах. Теперь это право планируют отобрать у граждан РФ и Беларуси. Согласны ли Вы с таким решением?
— Я не хочу вмешиваться во внутренние дела Эстонии, но я всегда был сторонником здравого смысла. Ну, у меня, например, как у мэра Львова, была бы тысяча вопросов, если бы у нас в городе на выборах депутатов горсовета голосовали граждане других стран. Я думаю, это было бы некорректно. Во время войны это вообще опасно для будущего, но еще раз подчеркиваю, Эстония – это независимая страна, и эстонцы самостоятельно принимают решения, которые они считают нужными.
— А какую политику занимает Украина сейчас в отношении граждан РФ и Беларуси?
— Украина – страна демократическая. И люди разных стран имеют право приезжать в Украину. Есть случаи, когда люди просили убежища, в том числе и из России, из Беларуси, такое убежище им предоставляли. Были случаи, когда агентура пыталась влезать в Украину под теми или иными поводами, ведутся расследования. Поэтому у нас довольно жесткая позиция. Гражданство – это вещь, которая требует очень больших обязанностей. Если ты гражданин страны, ты должен для нее жить, служить, отдавать себя.
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