БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ | Мэр Львова в Эстонии: коррупцию в Украине никто кроме нас самих не искоренит

Мэр Львова вспоминает, что в первый раз побывал в Эстонии около сорока лет назад со своими друзьями. Сейчас Садовой отмечает: „Конечно, на сегодняшний день Эстония – это очень успешная страна ЕС, являющаяся примером с точки зрения цифровизации, с точки зрения максимального привлечения новых технологий управления, публичных сервисов. С другой стороны, это большой научный и образовательный потенциал. И, собственно, это все те факторы, которые побудили нас принять решение о партнерстве между Львовом и Тарту как двумя культурными столицами в своих странах и крупными научными центрами“.

— Чему Львов может научиться у Тарту и чему Львов может научить Эстонию?

— Мы все одинаково любим свои страны и равно понимаем ответственность, которая сегодня есть на наших плечах. Львов имеет уникальный опыт относительно „Resilience“, „Survive“, „Unbroken“, мы выживаем в очень сложных условиях, мы двигаемся вперед. Поэтому, я думаю, этот опыт может быть полезен для Эстонии и Тарту. С другой стороны, нас интересует сотрудничество в области культуры, в сфере науки, в сфере образования.

— Большинство украинцев с Востока Украины нашли временный дом не только в Европе, но и на Западе Украины. Насколько население Львова увеличилось, как город справляется с увеличенной нагрузкой?

— Во время полномасштабного вторжения около пяти миллионов человек прошло через Львов. Сегодня Львов принимает 150 000 наших украинцев, переселенцев. И вместе с переселенцами население Львова сегодня составляет ориентировочно один миллион человек (до войны население составляло около 700 000 - прим. RusDelfi). Конечно, это непросто, но это наши новые львовяне, и мы их любим и уважаем.