ВИДЕО | В Нарве бегают лисы. Это опасно?

Против этой болезни есть лечение, добавляет специалист, например, существуют профилактические препараты, которые можно давать кошкам и собакам. „Такие таблетки, если есть вероятность, что ваше домашнее животное столкнется с больной лисой, надо давать раз в полгода, - акцентирует внимание Клочкова. - Они действуют как комплексное лечение против внешних и внутренних паразитов“.

По ее словам, важно понимать, что лисы могут быть переносчиком инфекционных заболеваний, чесотки и разных вирусных заболеваний. Если лиса, например, сильно истощена или имеет признаки болезни, такие как облезлая шерсть, корки на теле, это может сигнализировать о наличии у нее чесотки. Это заболевание передается и собакам, и людям, но в том случае, если был тесный контакт с лисой, например, собака схватила ее и начала грызть. Важно не подходить к животному, если видны следы болезни, а сообщить о нем в Департамент окружающей среды. „То есть отпускать собаку погонять такую лису не надо“, - уточняет Ксения.

„Какие-нибудь маленькие собачки, типа чихуахуа, которые, не дай бог, потерялись, могут стать их добычей, либо молодые котики, которые еще не умеют себя защитить“, - говорит Ксения.

Ксения успокаивает, сообщая, что здоровые лисы абсолютно не опасны для человека и домашних животных, хотя, конечно, есть небольшие исключения.

„В наше время дикие животные в городе - это нормальное явление, - объясняет Ксения Клочкова, руководитель приюта для животных Päite loomapark . - Лесов становится меньше, значит, еды для них становится меньше, и, соответственно, им легче добывать еду где-то рядом с человеком. Кто-то их кормит, а иногда они находят себе еду на помойках“. Лисы, по словам Ксении, делают норы, спокойно плодятся, тем более, что вокруг Нарвы и Нарва-Йыэсуу есть леса и парки, где их можно часто встретить.

Нарвитянин Вениамин Юхименко снял видео, как недалеко от бывшего ДК им. Герасимова лиса лихо скакала по парку. „На Кивилинна облезлая и худая бегает, возле спортивного центра две шикарные лисы бегают“, „на границе две штуки видела - гуляют как у себя дома“, „я видела у Гераськи“, „недалеко от колледжа даже не бегает, а носится, наверное, мышей искала там, где пустырь“, „видела на променаде сразу двух веселых, похоже молоденькие еще“, - таких сообщений в разных группах социальной сети Facebook много.

„У лис также бывает такое заболевание как лептоспироз, но от него обычно домашних животных прививают, - продолжает Клочкова. - Бывает и чумка. От нее отвественные хозяева также прививают раз в год своих животных. Привика ставится и от бешенства. Но бешенство давно не фиксировалось на территории Эстонии“.

Приют Päite loomapark сотрудничает с Департаментом окружающей среды. И его волонтеры довольно часто получают просьбы выехать и посмотреть больное животное, при необходимости - забрать. Например, у нас сейчас живут на реабилитации две лисы с чесоткой. Одна из Виймси приехала, другая - с территории завода в Йыхви. Мы их забрали, лечим, потом выпустим обратно на природу.

Ксения рассказывает, что прошлым летом они реагировали на вызов и с разницей в несколько дней забрали из Нарвы двух лисят-подростков, но они через сутки умерли в приюте. Как выяснилось, были заражены чумкой. „Мы это узнали после того, как отослали их трупы на исследование в Германию, чтобы понять причину смерти“, - говорит Клочкова.

Если вы живете на окраине леса, поясняет Ксения, то это вообще естественная ситуация, в этом случае, если животное здоровое, то Департамент окружающей среды даже реагировать не будет.

„Часто, к сожалению, вызывают охотников, они убивают животных, но, возможно, их можно было бы спасти, - добавялет специалист. - Если чесоткой поражено более 50% тела лисы, то вылечить ее будет невозможно, для нее это будет мучением, а если меньше - то есть шансы. Но у нас нет в Эстонии центра, в котором гуманно бы усыпляли таких животных. Мы сейчас над этим работаем, в этом году открываем реабилитационный центр для диких и домашних животных. Надеюсь, что в Ида-Вирумаа гуманное отношение к животным после этого будет преобладать“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .