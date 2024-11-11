ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (992-й день) | Сообщается, что взорвана дамба Кураховского водохранилища. По данным властей, „идет вода по селам“

Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали дронами город Николаев. В результате атаки погибли пять человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По ее информации, беспилотник разрушил частный одноэтажный дом, там произошел пожар. Повреждены несколько квартир в четырехэтажном доме.

Российская армия нанесла авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, ранен 21 человек. Среди пострадавших — пятеро детей. В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.

По данным источников The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин созвонились 7 ноября. В ходе беседы, рассказали источники издания, Трамп призвал Путина „не эскалировать войну в Украине“ и напомнил ему о „значительном присутствии“ американских военных в Европе.

Трамп и Путин обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной, а президент США выразил заинтересованность в последующих переговорах о разрешении конфликта, рассказали источники. Собеседники WP утверждают, что в „частных беседах“ Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, при которой Россия сохранила бы за собой часть оккупированной территории. Этот вопрос якобы „вкратце“ обсуждался и в ходе телефонного разговора.

Два источника WP утверждают, что правительство Украины проинформировали о звонке Трампа и Путина, и Киев не возражал против состоявшегося разговора.

МИД Украины сообщил уже после выхода публикации The Washington Post, что Киев заранее не предупреждали о разговоре Трампа и Путина. „Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка“, — заявил агентству Reuters представитель МИД Георгий Тихий.