ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (992-й день) | Сообщается, что взорвана дамба Кураховского водохранилища. По данным властей, „идет вода по селам“
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Российские войска в ночь на 11 ноября атаковали дронами город Николаев. В результате атаки погибли пять человек, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. По ее информации, беспилотник разрушил частный одноэтажный дом, там произошел пожар. Повреждены несколько квартир в четырехэтажном доме.
Российская армия нанесла авиаудар по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По последним данным, один человек погиб, ранен 21 человек. Среди пострадавших — пятеро детей. В результате авиаудара повреждены жилой дом и общежитие.
По данным источников The Washington Post, избранный президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин созвонились 7 ноября. В ходе беседы, рассказали источники издания, Трамп призвал Путина „не эскалировать войну в Украине“ и напомнил ему о „значительном присутствии“ американских военных в Европе.
Трамп и Путин обсудили возможное мирное соглашение между Россией и Украиной, а президент США выразил заинтересованность в последующих переговорах о разрешении конфликта, рассказали источники. Собеседники WP утверждают, что в „частных беседах“ Трамп дал понять, что поддержал бы сделку, при которой Россия сохранила бы за собой часть оккупированной территории. Этот вопрос якобы „вкратце“ обсуждался и в ходе телефонного разговора.
Два источника WP утверждают, что правительство Украины проинформировали о звонке Трампа и Путина, и Киев не возражал против состоявшегося разговора.
МИД Украины сообщил уже после выхода публикации The Washington Post, что Киев заранее не предупреждали о разговоре Трампа и Путина. „Сообщения о том, что украинская сторона была заранее проинформирована о предполагаемом звонке, являются ложными. Соответственно, Украина не могла одобрить или выступить против звонка“, — заявил агентству Reuters представитель МИД Георгий Тихий.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон „в последний раз“ попытаются убедить президента США Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по целям на территории России, сообщает The Telegraph. Как утверждают источники газеты, лидеры Великобритании и Франции обсудят это в Париже, куда Стармер приедет 11 ноября на церемонию Дня перемирия (дата окончания Первой мировой войны). Кроме того, лидеры двух стран обсудят последствия предстоящего президентства Трампа и возможность торговой войны США против Европы.
В ФСБ России заявили, что предотвратили угон российского вертолета украинскими военными. По версии спецслужбы, украинские разведчики пытались завербовать российского пилота. Контрразведчики „в ходе оперативной игры“ выяснили позиции ВСУ и нанесли по ним удар
Основные новости к середине дня
Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области, баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, в результате попадания разрушен подъезд с первого по пятый этажи.
По предварительным данным, ранены восемь человек. Среди пострадавших двое детей, 10-летняя девочка и 11-летний мальчик, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Трое пострадавших госпитализированы — это мальчик 11 лет и женщины 58 и 75 лет. Спасатели ГСЧС продолжают разбор завалов, под ними могут быть люди.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар, назвал российских военных „террористами“. „Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов“, — заявил Зеленский.
Кремль отрицает, что Трамп и Путин созванивались и обсуждали российско-украинскую войну. „Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка, это просто ложная информация“, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, что избранный президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор 7 ноября, сообщала газета The Washington Post.
Министерство обороны РФ заявило в ходе брифинга для журналистов, что российские войска взяли под свой контроль село Колесниковка в Харьковской области. В то же время на карте украинского OSINT-проекта DeepState, близкого к Минобороны Украины, по состоянию на 10 ноября российские войска находились на подступах к Колесниковке.
Основные новости к концу дня
Российские и украинские телеграм-каналы сообщили 11 ноября, что на Кураховском водохранилище в Донецкой области подорвана Терновская дамба в селе Старые Терны к западу от Курахово (село находится под контролем ВСУ).
Фотографий или видеозаписей, подтверждающих эту информацию, пока нет. В соцсетях появилась фотография, снятая, как утверждается, в районе Терновской дамбы, но на деле это снимок Козаровицкой дамбы, взорванной в феврале 2022 года.
Источники украинского издания „Новостям Донбасса“ в экстренных службах сообщили, что Курахово подверглось обстрелу около 9:00 по местному времени (10:00 мск), из-за чего была разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Издание утверждает, что вода в реке Волчья поднялась пока на один метр. При этом в селах Богатырь, Алексеевка, Андреевка, Константинополь, расположенных вдоль реки, подтоплений не зафиксировано.
Кто подорвал дамбу, неизвестно. Российские военные блогеры Юрий Котенок и Борис Рожин, а также украинский журналист Андрей Цаплиенко предположили, что дамбу подорвали украинские военные, чтобы помешать наступлению российской армии на Курахово. Однако села вниз по течению Волчьей, которые могут быть подтоплены, контролируются ВСУ. Через них проходят дороги, по которым снабжается гарнизон Курахово. Российские войска продвигаются к ним вдоль северного берега Кураховского водохранилища.
Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун, комментируя сообщения в соцсетях, сообщил телеканалу „Суспiльне“, что власти знают о том, что „идет вода по селам, которые расположены возле Терновской дамбы“. Роман Падун отметил, что подъем воды в населенных пунктах Великоновоселковской общины выглядит так, будто на дамбе открыты шлюзы, поэтому можно предположить, что дамба повреждена. „Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Осмотр дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов“, — сказал Падун.
Басманный районный суд Москвы постановил заочно арестовать судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, который в июне выдал ордер на арест бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова. В России в отношении судьи возбудили уголовное дело по статье о незаконном заключении под стражу.
Российские военные обстреляли Никополь из артиллерии. Как сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, два человека погибли, еще пять получили ранения.
Общие затраты на восстановление поврежденных объектов в Курской области после атак украинской армии превысят 700 миллиардов рублей, заявил губернатор Алексей Смирнов. Эта сумма сравнима с годовым валовым региональным продуктом Курской области.
Евросоюз к настоящему моменту передал Украине 980 тысяч снарядов из обещанного еще к весне миллиона, заявил во время визита в Киев глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Чиновник отметил, что до конца года количество переданных снарядов должно достигнуть полутора миллионов.
„Иностранные агенты“, которые будут получать средства на специальные рублевые счета, могут пользоваться ими только лично и только на территории России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Эту норму также, возможно, распространят на тех россиян, которые, уехав за границу, „высказывается оскорбительно по отношению к стране и участникам СВО“.
Источники: BBC News Русская служба, Meduza
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