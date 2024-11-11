„Почему не арестовали?“ „Почему тело лежало до утра?“ Прокуратура – о трагедии в нарвском клубе Geneva
В прокуратуре объяснили, почему тело погибшего в нарвском ночном клубе Geneva 40-летнего мужчины находилось на полу увеселительного заведения до утра. Также стало известно, почему не арестовали на время следствия подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 23-летнего мужчину, пишет gazeta.ee.
Гибель в ночь на 2 ноября в нарвском клубе Geneva 40-летнего мужчины вызвала много слухов и пересудов. По предварительным данным, мужчина получил всего один удар, потерял сознание и потом умер. 23-летний парень нанес свой удар в ответ, он не был первым.
Многие восприняли факт, что прокуратура не стала ходатайствовать в суде об аресте на время следствия молодого человека, как некоторое снятие с него ответственности или ее послабление.
Прокурор Идаской окружной прокуратуры Маргит Пярн, подчеркнув, что расследование еще идет, а 23-летний мужчина является подозреваемым в причинении смерти по неосторожности, сказала, что драку зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как погибший мужчина первым ударил парня, который нанес один ответный удар. После этого удара 40-летний мужчина потерял сознание.
„Прокуратура не считает арест ранее не наказывавшегося в уголовном порядке 23-мужчины необходимым, потому что нет оснований считать, что тот будет уклоняться от следствия или совершать на свободе новые преступления. Я понимаю обеспокоенность общественности, но могу подтвердить, что предварительные данные следствия дают основания для рассмотрения не только версии об умышленном нанесении телесных повреждений, но и о самозащите со стороны подозреваемого“, – говорит Маргит Пярн.
Прокурор подтверждает информацию, что тело погибшего мужчины находилось в ночном клубе до раннего утра, но уточняет, что это было необходимо для совершения всех процессуальных действий. „Я хочу подчеркнуть, что такие, важные для расследования действия требуют иногда значительного времени“, – указывает Пярн. Она сообщает также, что после прибытия полиции на место происшествия доступ к нему был временно закрыт во избежание утраты возможных улик.
По ее словам, полицейские той же ночью на месте изучили записи камеры видеонаблюдения, и, конечно, опрашивали посетителей клуба. На месте происшествия той трагической ночью работали первыми прибывшие на вызов патрульные полицейские, затем – следователь, криминалист, судмедэксперт.