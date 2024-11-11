„Почему не арестовали?“ „Почему тело лежало до утра?“ Прокуратура – о трагедии в нарвском клубе Geneva

Гибель в ночь на 2 ноября в нарвском клубе Geneva 40-летнего мужчины вызвала много слухов и пересудов. По предварительным данным, мужчина получил всего один удар, потерял сознание и потом умер. 23-летний парень нанес свой удар в ответ, он не был первым.

Многие восприняли факт, что прокуратура не стала ходатайствовать в суде об аресте на время следствия молодого человека, как некоторое снятие с него ответственности или ее послабление.

Прокурор Идаской окружной прокуратуры Маргит Пярн, подчеркнув, что расследование еще идет, а 23-летний мужчина является подозреваемым в причинении смерти по неосторожности, сказала, что драку зафиксировала камера наблюдения. На записи видно, как погибший мужчина первым ударил парня, который нанес один ответный удар. После этого удара 40-летний мужчина потерял сознание.

„Прокуратура не считает арест ранее не наказывавшегося в уголовном порядке 23-мужчины необходимым, потому что нет оснований считать, что тот будет уклоняться от следствия или совершать на свободе новые преступления. Я понимаю обеспокоенность общественности, но могу подтвердить, что предварительные данные следствия дают основания для рассмотрения не только версии об умышленном нанесении телесных повреждений, но и о самозащите со стороны подозреваемого“, – говорит Маргит Пярн.

Прокурор подтверждает информацию, что тело погибшего мужчины находилось в ночном клубе до раннего утра, но уточняет, что это было необходимо для совершения всех процессуальных действий. „Я хочу подчеркнуть, что такие, важные для расследования действия требуют иногда значительного времени“, – указывает Пярн. Она сообщает также, что после прибытия полиции на место происшествия доступ к нему был временно закрыт во избежание утраты возможных улик.