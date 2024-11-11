Требуется фейкодел. Как российская пропаганда уже два года выдает свои подделки за объявления из Украины и стран Запада

Среди таких историй — недавние сообщения о том, что жители Генуи якобы расклеили поздравительные плакаты ко дню рождения Путина. „Проверено“ выяснило : на самом деле несколько десятков однотипных плакатов с поздравлениями президенту РФ повесили на непредусмотренные для этого поверхности прокремлёвские активисты, которые выбрали для своей акции один небольшой район итальянского города. Но если в случае с Генуей плакаты действительно висели в местах, о которых говорилось в публикациях, то во множестве других историй локации подтвердить невозможно. Например, за последние годы мы писали про дезинформацию, связанную с объявлениями и листовками, которые якобы висели в киевской клинике и во львовской лаборатории , в библиотеке в Гамбурге и в баре в Штутгарте . Все эти сообщения обычно строились на основе единственного снимка, сделанного в неустановленном месте.

Однако практически все перечисленные выше группы фейков объединяет одна черта: они существуют лишь в цифровом пространстве. Так, видеоролики монтируют, а обложки рисуют на компьютерах, тогда как сайты, регистрируемые для вброса дезинформации, хранятся на серверах. Хотя для создания фотоосновы фейковых граффити нередко делались оригинальные снимки, сам стрит-арт добавляли уже при редактировании изображения. В этом плане заметно отличаются, например, подделки, связанные с плакатами, брошюрами и объявлениями, которые существовали вне цифрового пространства.

Вскоре после начала полномасштабного вторжения российской армии интернет, а по большей части его русскоязычный сегмент, захлестнула никак не заканчивающаяся волна новых ложных нарративов, так или иначе дискредитирующих Украину и её жителей, а также страны Запада. Часто дезинформация распространяется посредством фальшивого контента, призванного доказать её правдивость. Например, „Проверено“ уже множество раз рассказывало о поддельных граффити , которые якобы постоянно рисуют на улицах разных городов по всему миру, о фальшивых сайтах , где пишут о несуществующих покупках украинского президента Владимира Зеленского, его родственников и приближённых, о фейковых обложках иностранных сатирических журналов, о сфальсифицированных видеосюжетах с логотипами авторитетных иностранных СМИ и об изменённых украинских криминальных сводках . Иногда эти методы применяют вместе — к примеру, в попытке очернить Международный олимпийский комитет или Олимпиаду в Париже . Цель большинства подобных фейков прозрачна: выставить украинское руководство некомпетентным и коррумпированным, жителей страны — недалёкими, европейцев или американцев — уставшими от войны и её последствий, а то и вовсе разделяющими позицию Кремля. Обычно это полностью выдуманные истории, но бывает и так, что они подаются через экстраполяцию мнений отдельных пророссийских активистов.

Разобрав эту историю, мы пришли к выводу, что с высокой степенью вероятности „тест на гены москалей“ — выдумка анонимного интернет-пользователя. Скорее всего, кто-то распечатал постер на компьютере, повесил на реальную доску объявлений в Украине или, что более вероятно, установил такую доску в другом месте, сделал снимок и распространил его через Telegram. Тогда мы ещё не знали, что на протяжении долгих месяцев эта доска будет встречаться в схожих публикациях множество раз.

На рубеже ноября–декабря 2022 года в СМИ и соцсетях завирусилась новость, будто в неназванном медучреждении Львова предлагают новую услугу: ДНК-тест на отсутствие русских генов. Доказательством выступало фото брошюры, прикреплённой к некой пробковой доске. Там было указано, что тестирование стоит 6500 грн, а пациент сможет получить медицинский сертификат о том, что он — чистокровный украинец. Самая ранняя найденная „Проверено“ публикация появилась в Telegram-канале „ Срочно и точно “ (1900 просмотров), где автор написал: „Спасибо Евгению и его родственнице за информацию“.

Ниже в хронологической последовательности приведены 13 примеров фейков, которые, как мы предполагаем, размещались на одной из двух пробковых досок. Такой вывод мы делаем на основе слегка отличающейся структуры покрытия и наличия на некоторых снимках деревянной рамы. Что-то более конкретное сказать трудно, поскольку на большинстве снимков не видно ничего, кроме части доски и фрагмента стены. Отметим, что это не все возможные подобные публикации, а лишь те, что обнаружило „Проверено“ начиная с конца 2022 года.

Хотя в большинстве подобных случаев на фоне таких фотографий можно разглядеть отличающиеся друг от друга детали интерьера (столы, плитку, двери и т. д.), „Проверено“ заметило две большие группы снимков, которые могли быть сделаны в одних и тех же местах. Одна из этих групп — фотографии некой пробковой доски, вторая — пластиковой, причём помимо них в кадр редко попадают какие-либо детали. И если бы эти доски находились там, где, по версии прокремлёвских Telegram-каналов, на них размещали объявления, то за два года они могли побывать в самых разных странах и городах.

Через несколько недель, 21 февраля 2023 года, Telegram-канал „ Шаман Раху “ (2400 просмотров) поделился очередным фото „от подписчика“ — на этот раз из Франции. На снимке якобы показано объявление на пробковой доске во французском университете, которое гласит: „Дорогие студенты! 24 февраля оружейная компания Nexter проведёт конференцию „Как отправка оружия в Украину даёт импульс устойчивому развитию Франции и строит лучшее будущее для наших детей“. Обращаем ваше внимание: конференция состоится в 12:00 в аудитории U209. По окончании мероприятия вы также сможете зарегистрироваться на стажировку!“

Ещё в январе 2023 года фактчекеры The Insider писали , что никаких следов подобной кампании против Чебурашки в украинском сегменте интернета нет. „Фотография плаката, приведённая во всех публикациях кремлёвских СМИ, лишь одна, со стёртыми метаданными. Опубликована она много раз, но исключительно на российских сайтах и в аккаунтах в соцсетях антиукраинской направленности. То есть кампания налицо, но не против Чебурашки, а против украинцев, якобы с ним борющихся“, — заключило издание.

Второй случай мы зафиксировали уже в начале января 2023 года, когда в России начали показывать фильм „ Чебурашка “, впоследствии ставший самой кассовой картиной за всю историю кинопроката в РФ. Спустя десять дней после премьеры в СМИ и Telegram-каналах появилось фото объявления, якобы вывешенного в одной из школ Киева. На плакате была показана перечёркнутая часть постера ленты с подписью на украинском языке: „Оккупант. Если любишь Чебурашку — езжай на свою рашку“. Изначально снимок появился в Telegram-канале „ Шейх Тамир “ (173 000 просмотров), затем канал „ Юг Live “ (2000, согласно описанию , это „Южное бюро „Соловьёв Live““) уточнил, что эту новость им прислал подписчик, а канал „ Срочно и точно “ (23 000) добавил, что приславшего зовут Дмитрий. Позднее на основе всего одного фото российские ресурсы заявили , что такие плакаты якобы висят во многих киевских школах.

В августе 2023 года похожую доску якобы сфотографировали уже в США — судя по логотипам на попавших в кадр постерах, в Университете округа Колумбия. На этот раз первым фото „от подписчика“ разместил канал „ Юг Live “ (1700 просмотров), а „ Шаман Раху “ (3300) выложил его часом позже. Затем о снимке рассказали крупные российские СМИ и известные телеведущие , а также популярные блогеры . На объявлении изображён опустивший голову молодой человек, а англоязычный текст ниже сообщает: „Как оплатить студенческие долги? Присоединяйся к Интернациональному легиону обороны Украины. Международный статус добровольца, медицинская страховка, ежемесячные выплаты“.

„Проверено“ не нашло почти никаких упоминаний этого объявления вне Рунета. Одно из редких исключений — на следующий день после поста „Шамана Раху“ то же фото выложил анонимный пользователь литовского сайта LDiena, но и там один из комментаторов написал, что это фальшивка.

Эта история почти не заинтересовала владельцев крупных каналов — самые популярные посты со снимком, предположительно сделанном в Вильнюсе, появились в „ Военном обозревателе “ (43 000 просмотров) и „ ЖС Premium “ (11 000). Писали об этом и паблики во „ВКонтакте“ ( тут , тут и тут ).

В июле 2023 года в Вильнюсе проходил саммит НАТО, и в это время канал „ Шаман Раху “ (3600 просмотров) поделился фото якобы от подписчика из Литвы. В этот раз текст размещённого на пробковой доске объявления на литовском языке гласил: „Уважаемые владельцы, окна которых выходят на проспект Гедиминаса! 11 и 12 июля не подходите к вашим окнам! Работает охрана саммита!“

В нижней части плаката находятся логотипы парижского университета PSL и входящей в его состав Высшей нормальной школы (ENS). Однако „Проверено“ не нашло в Сети никаких следов того, что в этих учреждениях проходили подобные лекции.

Самый ранний пост с этим снимком, который смогло найти „Проверено“, появился в Telegram-канале „ Приднестровец “ (25 000 просмотров), а вскоре такие же вышли в каналах „ Крыминфорум 🇿 🇴 🇻 “ (14 000), Zanoza (8200), „ Медведь “ (6900) и „ Шаман Раху “ (3200). Причём в последнем, как и во многих других подобных случаях, указано, что это фото от подписчика. Во „ВКонтакте“ в паблике „ Третья мировая война “ аналогичный пост набрал 38 000 просмотров.

В конце ноября 2023 года было обнародовано фото нового объявления, которое в постах в Telegram сопровождалось таким описанием: „Детей по всей Украине заставляют собирать гроши для ЗСУ. В одной из школ даже давят на совесть, что стыдно тратить свои карманные деньги на сухарики“. Сам плакат был разделён на две части: сверху показаны упаковки сухариков и чипсов вместе с монетами из игры Fortnite (это назвали неправильными карманными расходами), а снизу размещён QR-код для отправки пожертвований в пользу ВСУ („правильные карманные расходы“). Впрочем, нижняя часть перечёркнута шариковой ручкой, а рядом от руки написано: „Фу-у-у“.

Как и в некоторых описанных выше случаях, авторы постов не указали, о каком именно приюте для беженцев идёт речь. Ранее в отдельном материале „Проверено“ рассказывало , как авторы фейков создавали многочисленные поддельные фото и видео, призванные доказать, что Францию заполонили клопы и крысы, а украинские военные и беженцы завезли в страну туберкулёз.

Наиболее раннее появление снимка мы заметили в Telegram-канале „ Одесское общественное телевидение Z “ (5900 просмотров). Позднее такие же посты вышли в каналах „ Александр Семченко “ (83 000 просмотров), „ Медведь “ (7500) и Zergulio (106 000), где добавлено, что фотографию ему прислал „камрад“ из Франции.

Осенью 2023 года распространилось фото нового объявления, висящего на похожей доске. В этот раз темой стало нашествие клопов перед Олимпиадой в Париже, в котором якобы виноваты украинские беженцы. „Уважаемые гости! При заселении в наш шелтер необходимо обработать всю свою одежду и багаж средством от клопов! Без этого мы не сможем вас заселить!“ — гласил текст на французском и украинском языках.

„Проверено“ отдельно разбирало этот случай и пришло к выводу, что данное фото — фейк. Размещённые на заднем плане объявления университет выкладывал в своих соцсетях в разное время в период с сентября 2022 по март 2023 года.

В середине декабря 2023 года в Сети появились сообщения о том, что украинцы отменяют Деда Мороза. Многие подобные публикации сопровождало одно или два фото памятки для украинских аниматоров, которым якобы грозил штраф 20 000 грн за исполнение ролей Деда Мороза и Снегурочки и хранение соответствующих костюмов. Впервые об этом (также со ссылкой на анонимного подписчика) рассказал Telegram-канал „ Свежести “ (36 000 просмотров). Его авторы добавили, что такие объявления распространяют в агентствах Киева и Львова и что там Деда Мороза называют педофилом, а Снегурочку — проституткой. Причём некоторые ресурсы утверждали , что вместо Деда Мороза в обязательном порядке должен быть Санта-Клаус, хотя в памятке говорилось лишь про святого Николая.

Наибольшее количество подобных сообщений об объявлениях на пробковых досках „Проверено“ зафиксировало в декабре 2023 года. Так, на волне популярности сериала „Слово пацана. Кровь на асфальте“ (причём как в России, так и в Украине ) в начале месяца Telegram-канал „ Одесское общественное телевидение Z “ (6100 просмотров) опубликовал фото украиноязычного объявления с таким текстом: „Уважаемые родители! Обратите внимание! Если ваш ребёнок в речи употребляет фразы: „чушпан“, „ералаш“, „скорлупа“, „при делах“, „шкериться“, „пацаны не извиняются“, „Порш, Бугатти и утюг. Встречай, Москва“, „А теперь запомни, ты теперь пацан! Ты теперь с улицы, а кругом враги!“, „слово пацана только для пацанов“, а также если ваш ребёнок слушает песни на татарском языке, значит, он подвержен влиянию российской пропаганды. Защитите ребёнка от опасностей русского мира“. По версии блогеров, появление такого объявления в украинских учебных заведениях свидетельствует: „Российские сериалы всё популярнее у украинских детей“.

В отличие от предыдущих случаев, здесь даже не был указан город, в школе которого якобы появилось такое объявление. Украинские СМИ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации сообщили, что это фото в соцсетях распространяли кремлёвские боты.

В конце марта 2024 года Telegram-канал „ Свежести “ (41 000 просмотров) поделился новым фото, сопроводив его такой подписью: „Пропаганда мобилизации среди школьников и активное высмеивание уклонистов на досках объявлений в школах Украины в преддверии 1 Апреля“. Причём у запечатлённой доски заметна такая же деревянная рама, которая видна на приведённых выше снимках из детсада. На фотографии показан комикс с таким украиноязычным диалогом:— Папа, кто такие дураки?— Смотри, сынок. Дураки бегут от мобилизации. Такие дураки не могут называть себя украинцами.— Я уйду на фронт, как только смогу. Я украинец и не дурак!

В постах не говорится, о каком украинском садике идёт речь. Однако в нижней части одного из снимков видна брошюра, на котором названы преимущества частного детского сада „Країна дитинства“, находящего на севере Киева. Пресс-служба этой сети образовательных учреждений не ответила на просьбу „Проверено“ о комментарии.

В преддверии Нового года распространилось несколько фотографий, якобы сделанных в детском саду в Украине. Согласно Telegram-каналу „ Медведь “ (7700 просмотров), который первым опубликовал снимки, детей в таких учреждениях заставляли писать новогодние письма, адресованные президенту США Джо Байдену. Юные украинцы, утверждает блогер, просили у американского лидера, например, пса Патрона или возвращение отца (вероятно, с фронта). При этом на каждом бланке было такое предложение на украинском языке: „А ещё прошу оружие для наших пап и денег для поддержки наших мам“.

„Проверено“ тогда выпускало полноценный разбор и пришло к выводу, что официального запрета на ношение костюма Деда Мороза и использование этого образа на новогодних мероприятиях в Украине не было, а вирусное фото — подделка.

Конечно, можно допустить ситуацию, при которой у одних и тех же прокремлёвских Telegram-каналов и в самом деле есть подписчики из разных стран мира и городов Украины, которые фотографировали примерно одинаковые пробковые доски с похожими булавками и дизайнами объявлений. Однако, если учесть, что примерно те же ресурсы распространяли поддельные объявления из другой группы фейков, эта вероятность ещё сильнее стремится к нулю.

25 сентября 2024 года в СМИ и Telegram-каналах сообщили, что в конце месяца студенты, изучающие в ЛНУ филологию и литературу, смогут поучаствовать в программе депушкинизации. „Принесите в макулатуру книгу Пушкина или любого другого русского автора и получите зачёт по украинской литературе автоматом“, — говорилось в украиноязычном объявлении с вирусного фото. Изначально об акции написал канал Nina Vatt (37 000 просмотров).

В своём разборе „Проверено“ пришло к выводу, что такого приказа в вузе никогда не было. Его подлинность опровергла пресс-служба КНУ, а в документе присутствует множество стилистических неточностей и различий в оформлении по сравнению с другими приказами университета. И это не считая того, что снимок распространяли прокремлёвские ресурсы, не раз пойманные на публикации фейков.

В июле 2024 года в Сети и по российскому телевидению рассказали, что глава КНУ запретил студентам использовать в их работах слова „Россия“, „российский“ и „русский“. Доказательством тогда выступило лишь одно фото, снятое в неизвестном месте, на котором якобы показана бумага с печатями КНУ и подписью его ректора. Изначально снимок опубликовал Telegram-канал Zanoza (8700 просмотров).

Ни в одной из найденных „Проверено“ публикаций мы не увидели указания города или номера школы, поэтому доподлинно опровергнуть или подтвердить наличие такого комикса в украинском образовательном учреждении невозможно.

Фактчекеры из The Insider и „ Вокс Україна “ разобрали это вирусное фото и пришли к выводу, что объявление фейковое. Например, вместо украинского слова „iсторiя“ в предполагаемом приказе использовано „исторiя“, а также в перечне присутствует предмет „Защита Отечества“, хотя в 2020 году его заменили на „Защиту Украины“. На печати также можно разглядеть слова „Лубенська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № (неразборчиво: вероятно, 3 или 8. — Прим. ред.) Лубенської міської ради Полтавської області“, но в заголовке упоминается школа №49, хотя в городе Лубны Полтавской области такого учебного заведения нет. Директриса Тамара Кобылянская, упомянутая в документе, работала в школе №3. Кроме того, украинские журналисты связались с начальником управления образования исполнительного комитета Лубенского городского совета Мирославом Костенко, который заявил, что учебный план менять не собирались.

В феврале 2023 года в Telegram-канале „ Юг Live “ (благодаря репосту от канала „Соловьёв“ запись набрала 280 000 просмотров) опубликовали фото некой доски с объявлениями, которое сопровождалось таким текстом: „От подписчика: „Учебный план в украинской школе. Со следующего месяца меняется количество часов у предметов. Меньше математики — больше физкультуры и польского. Кажется, кого-то готовят к работе на полях““. Практически одновременно такие же посты выложили каналы „ Шаман Раху “ (2300 просмотров) и „ Шейх Тамир “ (162 000), причём в первом уточнили, что речь идёт о школе в Полтаве. Согласно снимку, директриса подписала приказ, по которому для 10-го класса уменьшается количество часов изучения математики и украинского языка, увеличивается время занятий физкультурой и вводится урок польского языка.

В этом случае мы имеем дело с более специфическим информационным стендом. Благодаря нескольким снимкам с разных ракурсов мы точно знаем, что он сине-белого цвета и что в нём как минимум два горизонтальных ряда и четыре вертикальных, то есть там можно разместить не менее восьми объявлений. За последние полтора года прокремлёвские Telegram-каналы распространили по меньшей мере восемь материалов, предположительно сфотографированных на этой доске.

В августе 2023 года Telegram-канал Zanoza (15 000 просмотров) рассказал, что вчерашних украинских школьников заманивают в штурмовые бригады с помощью объявления, размещённого в одном из общежитий: „Вступай в 225-й отдельный штурмовой батальон Сухопутных войск ВСУ. Если ты патриот, видишь в себе силы встать на защиту нашей страны, любишь играть в CS:GO, Valorant и Fortnite — пиши, ты нужен!“ При этом канал „ Юг Live “ (2000 просмотров) снова уточнил, что снимок прислал анонимный подписчик.

В апреле по российским СМИ и соцсетям разошлось фото, якобы сделанное в подземке Нью-Йорка. Англоязычный текст на объявлении сообщал: „Устал жить на пособие? Вступай в Интернациональный легион территориальной обороны Украины. Статус международного волонтёра, медицинское страхование, зарплата ежемесячно“. В нижней части листа был указан телефон для связи.

Формально и по всем правилам это сообщение опровергнуть сложно, поскольку в объявлении нет ни номера школы, ни имён преподавателей, ни уже тем более адреса. Однако в тексте упомянуты ученики 12-го класса. Хотя о проекте 12-летнего обучения в Украине говорят уже давно, в реальности 12-х классов в стране пока что нет. Полный переход на новую систему запланирован лишь на 2027 год, а дети, которые будут учиться 12 лет, пошли в школу только в сентябре 2018 года.

В марте 2023 года множество раз упомянутый выше Telegram-канал „ Шаман Раху “ (2400 просмотров) снова выложил фото информационного стенда „от подписчика“ — на этот раз якобы снятое в одной из школ Киева. „Уважаемые ученики 10–12-х классов! В пятницу (24.03) вместо четвертого и пятого уроков торжественная встреча защитников Украины на щите. С собой иметь тёплую одежду и картонку (под колени). Явка обязательна!“ — гласит текст объявления на украинском языке. Утверждается , что так старшеклассников сгоняют встречать тела погибших солдат ВСУ.

В ноябре 2023 года Telegram-канал „ Шейх Тамир “ (125 000 просмотров) написал, что ветклиника в неназванном городе Украины советует, какие клички давать домашним животным, чтобы те были по-настоящему украинскими. Спустя несколько секунд канал „ Шаман Раху “ (6600 просмотров) выпустил такую же публикацию с пометкой „от подписчика“. К постам было прикреплено фото плаката, где зачёркнуты имена Бобик, Тузик и Барсик, а также изображён кот, как бы говорящий по-украински: „Хозяйка, не хочу быть кацапом! Хочу быть украинцем!“ Далее приводится список лучших имён для „настоящей украинской собаки или кошки“:“Патрон — классическая кличка 2022–2023 года;Джавелин и Джавелина (Джа) — звучит гордо и грозно;Стугна — для собак и кошек с боевым характером;Призрак или Пилот — для самых быстрых собак и кошек;Борис, Дуда, Джо — чтобы увековечить память о ближайших друзьях Украины;Степан — для собак и кошек-патриотов“.

Согласно указанным выше постам, эти списки размещены в одной из киевских школ, однако её номер не упомянут ни в одной из тех публикаций. „Проверено“ удалось найти распространяемое фото лишь на прокремлёвских ресурсах, а информации о трёх классных руководительницах, чьи имена можно заметить в начале списков, мы не обнаружили. Примечательно, что, по версии распространителей снимка, девочка по фамилии Васильева считается украинкой, а мальчик по фамилии Васильев — русским.

В сентябре 2023 года всё тот же Telegram-канал Zanoza (8300 просмотров) поделился фотографией, якобы сделанной в „типичной украинской школе“. „Украинские дети учатся отдельно от неукраинских. Русских и других детей согнали в „Г“ класс. Обратите внимание на фамилии. Город Киев“, — говорилось в посте. В течение следующей минуты такие же публикации вышли в каналах „ Шаман Раху “ (3100 просмотров) и Zergulio (105 000) — в обоих утверждалось, что снимок прислал подписчик.

„Проверено“ отыскало такое объявление лишь на прокремлёвских ресурсах, причём везде распространяется одно и то же фото. Хотя оформление рекламы вступления в 225-ю ОШБ похоже на дизайн настоящих постеров и там приведены реальные контакты, шрифт в верхней части плаката отличается от того, что использовался в подлинных объявлениях. Кроме того, вызывает сомнение тот факт, что ВСУ использовали в своей рекламе старый скриншот с террористами из игры Counter-Strike.

В верхней части объявления указано название учреждения — Ивано-Франковская общеобразовательная средняя школа-интернат для детей-сирот, а также показан герб Ивано-Франковской области. Согласно Google Maps и местным сайтам , такое учебное заведение в Украине действительно есть. Однако сомнения в подлинности объявления возникают из-за нескольких ошибок. Например, там написано „ЦК и СП“, а не „ТЦК и СП“ (территориальный центр комплектования и социальной поддержки — аналог российского военкомата), хотя в украиноязычных публикациях принято использовать полную аббревиатуру, даже если речь идёт об учреждении в конкретном населённом пункте.

В декабре 2023 года Telegram-канал „ Медведь “ (5900 просмотров) написал, что сирот из Ивано-Франковского интерната, которым скоро исполнится или уже исполнилось 18 лет, приглашают на беседу с сотрудниками ТЦК. На этой встрече с подростками якобы заключат контракты на службу в ВСУ. Спустя несколько минут почти одновременно об этом сообщили каналы „ Шейх Тамир “ (127 000 просмотров) и „ Шаман Раху “ (4000). В качестве доказательства приводится фото плаката, где написано: „Внимание! 29 декабря 2023 года инструкторы Ивано-Франковского городского ЦК и СП проведут разъяснительную беседу с мужчинами 17–18 лет. Все подопечные 2004 и 2005 годов рождения, которые прошли военную медицинскую комиссию, смогут заключить контракт на месте. Собрание состоится в актовом зале в 12:30. Присутствие обязательно“.

Как и в предыдущих случаях, „Проверено“ не обнаружило это фото за пределами провоенных прокремлёвских ресурсов, где не указан ни город, ни название или логотип сети ветклиник, а также не даётся адрес учреждения, где, предположительно, повесили объявление.

Сообщения о предполагаемом объявлении в одесском супермаркете разбирали и наши коллеги из „ Вокс Україна “. Украинские фактчекеры предположили: синий цвет доски указывает, что она могла быть размещена в сети магазинов АТБ. Журналисты даже обратились к представителям ретейлера с просьбой прокомментировать историю и получили ответ, что размещение подобного снимка в их магазинах невозможно.

В этом случае снова не был указан ни адрес супермаркета, ни название сети, поэтому в отрыве от остальных подобных сообщений о поддельности снимка говорит только то, что его распространили лишь прокремлёвские ресурсы.

Эта история, в отличие от предыдущих, прошла практически незамеченной. Так, о ней написали каналы „ ЖС Premium “ (13 000 просмотров), „ Медведь “ (4000), „ Жёлтые сливы “ (2900) и более мелкие. Встречается фото и во „ ВКонтакте “. Примечательно, что на версии снимка „Алчевских новостей“ размещена еле заметная надпись „ИЦПА петушары“. Судя по всему, автор имел в виду Информационный центр Перевальск — Алчевск и добавил вотермарку на тот случай, если фото скопируют. Однако в других публикациях надпись отсутствует — это говорит о том, что фото распространялось как минимум из двух источников.

В марте 2024 года Telegram-канал „ Алчевские новости “ (9800 просмотров) заявил, что в одном из одесских магазинов на доску позора вместе с фото воров повесили портрет Владимира Зеленского. Приведена фотография и самой доски, где написано: „Они у нас крадут“.

Вызывает вопросы и упомянутый возраст подопечных: большинству людей, родившихся в 2004–2005 годах, в конце декабря 2023-го уже исполнилось 18–19 лет, а на беседу якобы вызывали 17–18-летних подростков. „Проверено“ позвонило в эту школу, и нам сообщили, что у них вообще нет учеников в возрасте 17–18 лет. В школу ходят дети младшего возраста с расстройствами аутистического спектра, поэтому подобного объявления там появиться не могло. Кроме того, согласно официальному сайту учреждения, в 2016 году оно стало Ивано-Франковским учебно-реабилитационным центром, а с 2022-го — Ивано-Франковской специальной школой.

Эти сообщения разбирали журналисты украинского издания Telegraf , которые обратились в пресс-службу предприятия. Там рассказали, что объявление фейковое. „На вакансию слесаря по ремонту подвижного состава ещё частично можем рассматривать кандидаток. Но кузнецы на молотах — точно нет. Это физически тяжёлые специальности, женщины просто не получат добро от медиков при обязательном прохождении осмотра перед зачислением в штат“, — отметили в отделе кадров завода. Кадровики добавили, что на заводе пока нет такого острого дефицита работников, чтобы брать на тяжёлые вакансии женщин. Фактчекеры из „ Ґвара Медіа “, в свою очередь, выяснили, что авторы подделки отредактировали реальное объявление, где женщины и подростки не упоминаются.

Также мы нашли один пример, немного выбивающийся из общей схемы. В мае 2024 года завирусилось фото объявления якобы из Днепра. Тогда Telegram-канал „ Свежести “ (36 000 просмотров) сообщил, что Днепропетровскому тепловозоремонтному заводу требуется слесарь, токарь и кузнец, причём на эти вакансии приглашают женщин от 18 до 60. Также якобы возможно трудоустройство несовершеннолетних подростков. „Видно, решили сразу отсеять мужчин, потому что их всё равно мобилизуют“, — заключает автор „Свежестей“.

На самом деле синий элемент этой доски есть на всех приведённых нами выше снимках, якобы сделанных в одесском супермаркете, школах Киева и Полтавы, ивано-франковском интернате, украинском студенческом общежитии и ветклинике, а также в нью-йоркском метро. Вполне вероятно, все они были сняты в офисе одной из российских фабрик фейков. В сентябре 2023 года издание „Важные истории“ привело пример подобного нетрудоёмкого создания подделок. Журналисты изучили фото антиукраинской листовки, якобы размещённой в Германии, и выяснили, что на самом деле оно было сделано у офиса близкой к Кремлю некоммерческой организации „Диалог“, которая занимается разработкой пропагандистского контента.

„Проверено“ же этот случай заинтересовал, поскольку на фото показано, что поддельное объявление находится в прозрачном кармане информационного стенда, который по дизайну напоминает сине-белую пластиковую доску. Однако в этот раз карман прикреплён то ли к дереву, то ли к листу картона.

Отклик на объявления

Если попробовать шутливо описать ситуацию, в которой оказались авторы этих фейков, то в них можно увидеть поклонников философии и литературы. С одной стороны, эти люди как будто руководствовались цитатой из Ницше про человека, который долго смотрел в бездну, с другой — стихотворением Бродского „Не выходи из комнаты…“. Создатели прокремлёвских подделок так много и так долго думали об Украине и других странах, сидя, вероятно, в одном и том же офисном помещении, что в каком-то смысле сами устроили на своём рабочем месте учреждения Украины и других государств.

Если же говорить серьёзно, то в современном информационном потоке в отрыве от общей картины, которую мы описали выше, читатель далеко не сразу и не легко может понять, что перед ним фейковое объявление. Так, в некоторых подобных сообщениях указываются вполне конкретные учреждения, а где-то конкретика не даётся вообще. Общая группа первоисточников — почти всегда одна и та же сетка прокремлёвских Telegram-каналов, о которой при этом надо знать заранее и уметь её найти. Один из основных признаков фейка — уточнение, что снимок прислал анонимный подписчик, — обычно встречается лишь у ресурсов, разместивших подделку в числе первых.

Если давать советы о том, как отличить снимок фейкового объявления от настоящего, то главный из них прост: по умолчанию не воспринимать всерьёз и не распространять никакие сообщения анонимных Telegram-каналов, основанные на фото любых объявлений, плакатов и брошюр. Можно попробовать сначала проверить подлинность утверждений самим или поискать разборы на фактчекинговых ресурсах. Как показывает практика, многие редакторы российских СМИ и провоенные блогеры об этом совете не знают или умышленно его игнорируют.

„Проверено“ выражает благодарность Роману Немучинскому за помощь в подготовке статьи.

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