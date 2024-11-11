Эстонский политолог: мы должны быть на хорошем счету. США - наш главный гарант безопасности

Вопрос, который беспокоит очень многих - что теперь будет с Украиной? Означает ли победа Трампа ее поражение? Политолог признает, что ситуация непростая:

„С Украиной будет сложно. И Украине будет сложно. Он [Трамп] будет работать над завершением войны и будет работать в пользу Москвы, а не Киева. И в Киеве [придется] принимать трудные решения. Он хочет заставить стороны пойти на переговоры. Потому что способность заменить США в поддержке [Украины], начиная от оружия и заканчивая информационными программами, Европе не под силу. Европа может дать деньги, но [одними] деньгами война не выигрывается. Трамп говорил, что даже угрожал Путину, но мы этого не знаем. Но концепция такова: мы будем угрожать, а все будут подчиняться. Он считает себя большим бизнесменом, которой проводит большие сделки. При этом раньше у него это не получалось. Почему должно получаться сейчас?“

При этом политолог подчеркивает, что сейчас ситуация будет несколько другое, чем в первый срок Трампа - он захлчет дефствовать более независимо: „В прошлый раз Трамп был ограничен так называемыми „воспитателями детсада“. Но сейчас он хочет сам всем рулить и дирижировать. Он воспользуется „Программой 2025“ и насытит администрацию лоялистами. И ему будут поддакивать. А чем поддакивания заканчиваются, мы знаем из истории, в том числе и других стран“.

Но как все эти тенденции отразятся на Эстонии? Райво Вяре подчеркивает, что США остаются нашими партнерами: „Мы должны быть на хорошем счету. США - наш главный гарант безопасности, мы являемся союзниками. Но будут ли какие-то противоречия на фоне ситуации в Евросоюзе - это пока неизвестно. Приведу пример: это Ближний Восток. Полагаю, там будет эскалация. Иран и его прокси находятся в не очень хорошей ситуации“.

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