Могут ли смарт-часы заменить тонометр?
Тема здоровья сердца являются серьезной проблемой во всем мире. Интенсивный будничный темп, стрессы и нездоровый образ жизни создают нагрузку на сердце, поэтому важно вовремя заметить изменения в состоянии здоровья этого важного органа. Одним из лучших инструментов для этого являются смарт-часы, технологии которых продвинулись до уровня, позволяющего получать важные данные с запястья пользователя в режиме 24/7.
„Huawei выпустила на рынок инновационные смарт-часы — Huawei Watch D2, которые предлагают возможность точного круглосуточного мониторинга артериального давления“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, которая считает, что это важный шаг в будущее мониторинга здоровья. „Эти часы дают пользователю информацию о показателях здоровья в режиме реального времени. Когда какие-то изменения здоровья благодаря полученным данным становятся заметными для пользователя, появляется возможность вовремя обратиться к врачу и принять взвешенные решения относительно дальнейших шагов“, — добавляет она.
Мишина подчеркивает, что Huawei Watch D2 — одно из первых наручных устройств для измерения артериального давления. „Это делает мониторинг артериального давления удобным и доступным как в течение рабочего дня, так и во время сна“, — поясняет она.
С помощью новых смарт-часов можно собирать данные, которые помогают понять колебания артериального давления посуточно. „Артериальное давление может меняться из-за эмоционального стресса и образа жизни. Непрерывный мониторинг артериального давления позволяет выявить риски — например, повышение артериального давления в ночное время может указывать на больший риск сердечно-сосудистых заболеваний“, — говорит Мишина и отмечает, что помимо артериального давления смарт-часы также отслеживают пульс, содержание кислорода в крови и другие ключевые показатели здоровья.
Важную роль играют питание и здоровый образ жизни
Консультант по питанию Теэле Тедер подчеркивает, что питание является ключом к поддержанию здоровья сердца. „Прежде всего, следует ограничить потребление соли, а также избегать чрезмерного употребления алкоголя и курения. Регулярные физические упражнения необходимы для сердца, но также важен разнообразный рацион, включающая много овощей“, — советует Тедер.
По словам эксперта по технологиям, смарт-часы дают представление о расходе полученной энергии и общей активности. „Смарт-часы часто помогают сбалансировать питание, а также отслеживать повседневную деятельность и ее влияние на организм и здоровье. Также во многих случаях легкодоступные данные перед глазами пользователя являются хорошей мотивацией для изменений“, — добавляет Мишина.
Раннее выявление и профилактика
Сегодня высокое кровяное давление у многих протекает бессимптомно, поэтому раннее выявление заболевания имеет решающее значение. „Huawei Watch D2 обеспечивает постоянный мониторинг артериального давления без перерывов между ними — это позволяет обнаруживать на ранней стадии изменения, которые могут указывать на факторы риска“, — объясняет Екатерина Мишина.
„В случае каких-то сбоев в здоровье, собранные смарт-часами данные рекомендуется передать врачу для ознакомления с ситуацией — они могут продемонстрировать важную тенденцию, что довольно сложно выявить просто во время однократного измерения в кабинете врача“, — советует эксперт по технологиям.