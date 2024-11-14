Могут ли смарт-часы заменить тонометр?

„Huawei выпустила на рынок инновационные смарт-часы — Huawei Watch D2, которые предлагают возможность точного круглосуточного мониторинга артериального давления“, — говорит эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина, которая считает, что это важный шаг в будущее мониторинга здоровья. „Эти часы дают пользователю информацию о показателях здоровья в режиме реального времени. Когда какие-то изменения здоровья благодаря полученным данным становятся заметными для пользователя, появляется возможность вовремя обратиться к врачу и принять взвешенные решения относительно дальнейших шагов“, — добавляет она.

Мишина подчеркивает, что Huawei Watch D2 — одно из первых наручных устройств для измерения артериального давления. „Это делает мониторинг артериального давления удобным и доступным как в течение рабочего дня, так и во время сна“, — поясняет она.

С помощью новых смарт-часов можно собирать данные, которые помогают понять колебания артериального давления посуточно. „Артериальное давление может меняться из-за эмоционального стресса и образа жизни. Непрерывный мониторинг артериального давления позволяет выявить риски — например, повышение артериального давления в ночное время может указывать на больший риск сердечно-сосудистых заболеваний“, — говорит Мишина и отмечает, что помимо артериального давления смарт-часы также отслеживают пульс, содержание кислорода в крови и другие ключевые показатели здоровья.

Важную роль играют питание и здоровый образ жизни

Консультант по питанию Теэле Тедер подчеркивает, что питание является ключом к поддержанию здоровья сердца. „Прежде всего, следует ограничить потребление соли, а также избегать чрезмерного употребления алкоголя и курения. Регулярные физические упражнения необходимы для сердца, но также важен разнообразный рацион, включающая много овощей“, — советует Тедер.