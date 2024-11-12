12.11.2024, 07:20
В США нашли убийцу спустя полвека после преступления. Как это удалось?
ФОТО: Dunn County Sheriff's Office
В штате Висконсин раскрыли убийство, совершенное в 1974 году, сообщают американские СМИ.
Двадцатипятилетнюю Мэри Шлейс нашли мертвой на перекрестке в городке Спринг-Брук 15 февраля 1974 года. Смерть была квалифицирована как убийство, в ходе расследования удалось установить, что она ехала автостопом из Миннеаполиса на художественную выставку в Чикаго, но путешествие закончилось трагически.
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