За рубежом
12.11.2024, 07:20

В США нашли убийцу спустя полвека после преступления. Как это удалось?

 
Мэри К. Шлейс
Мэри К. Шлейс
ФОТО: Dunn County Sheriff's Office

В штате Висконсин раскрыли убийство, совершенное в 1974 году, сообщают американские СМИ.

Двадцатипятилетнюю Мэри Шлейс нашли мертвой на перекрестке в городке Спринг-Брук 15 февраля 1974 года. Смерть была квалифицирована как убийство, в ходе расследования удалось установить, что она ехала автостопом из Миннеаполиса на художественную выставку в Чикаго, но путешествие закончилось трагически.

По сообщениям местных властей, в прошлый четверг по обвинению в этом убийстве был задержан 84-летний житель Миннесоты Джон Миллер. Пока он находится под стражей и ожидает экстрадиции в Висконсин.

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