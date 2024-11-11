11.11.2024, 16:50
Девятерых иностранцев развернули на границе в Нарве и отправили обратно в Россию(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Девять иностранцев не смогли въехать в Эстонию в прошедшие выходные, потому что или не предъявили необходимые документы, или пограничники в процесс разговора с ними посчитали, что эти люди могут нести угрозу общественному порядку Евросоюза.
Пять граждан Молдовы, три гражданина Ирана и один гражданин Израиля не были допущены в Эстонию на погранпункте Нарвы в минувшие выходные, сообщает пресс-служба полиции и погранохраны. Чаще всего причиной задержания было отсутствие необходимых документов, неясные показания или угроза общественному порядку.
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