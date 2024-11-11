Правда ли, что в Японии по закону размер продуктов должен строго совпадать с их изображением на упаковке?

На видео запечатлена девушка, которая вскрывает несколько упаковок японских снеков и сладостей, сверяет их размер с изображением на пачке или коробке и каждый раз убеждается, что он совпадает. „В Японии существует закон, требующий, чтобы изображение снеков на упаковке полностью соответствовало реальному снеку по форме, размеру и внешнему виду“, — отмечают в подписи к видео авторы постов в соцсетях. Ролик появился во многих популярных Telegram-каналах, например „Двач“ (278 000 просмотров на момент написания этого разбора), 4ch (115 000), „Город Глуповъ“ (94 000) и „Всевидящее око“ (91 000). В соцсети X один из постов с обсуждением ролика набрал 212 000 просмотров.

: : :

Проблема несоответствия рекламных фотографий продуктов и их реального вида беспокоит людей в разных странах мира. Например, в 2023 году суд во Флориде рассматривал групповой иск против компании Burger King: потребители утверждали, что на снимках в меню котлеты в бургерах выглядят толще и сочнее, чем в реальности. Авторы публикаций на развлекательных сайтах часто составляют подборки постов из соцсетей на тему „Фотографии еды на упаковке: ожидание и реальность“.

Ролик, который завирусился в русскоязычных соцсетях, смонтирован из двух видео. Первое в августе 2024 года опубликовала блогер Патрисия О’Коннор — оно набрало более 3,6 млн просмотров на YouTube и 3,4 млн в TikTok. Второе в марте 2024-го сделал живущий в Японии французский блогер Bebechan — в X его посмотрели более 2 млн раз. Подобные ролики становились вирусными и ранее. Другие пользователи, напротив, делились с подписчиками рассказами о японских снеках, не соответствующих предполагаемым правилам.