Правда ли, что в Японии по закону размер продуктов должен строго совпадать с их изображением на упаковке?
В начале ноября 2024 года в соцсетях распространился ролик о том, что продаваемые в Японии сладости точно соответствуют по размеру их изображениям на упаковке. Утверждается, что этого требует местное законодательство. Мы проверили, правдивы ли такие публикации.
На видео запечатлена девушка, которая вскрывает несколько упаковок японских снеков и сладостей, сверяет их размер с изображением на пачке или коробке и каждый раз убеждается, что он совпадает. „В Японии существует закон, требующий, чтобы изображение снеков на упаковке полностью соответствовало реальному снеку по форме, размеру и внешнему виду“, — отмечают в подписи к видео авторы постов в соцсетях. Ролик появился во многих популярных Telegram-каналах, например „Двач“ (278 000 просмотров на момент написания этого разбора), 4ch (115 000), „Город Глуповъ“ (94 000) и „Всевидящее око“ (91 000). В соцсети X один из постов с обсуждением ролика набрал 212 000 просмотров.
Проблема несоответствия рекламных фотографий продуктов и их реального вида беспокоит людей в разных странах мира. Например, в 2023 году суд во Флориде рассматривал групповой иск против компании Burger King: потребители утверждали, что на снимках в меню котлеты в бургерах выглядят толще и сочнее, чем в реальности. Авторы публикаций на развлекательных сайтах часто составляют подборки постов из соцсетей на тему „Фотографии еды на упаковке: ожидание и реальность“.
Ролик, который завирусился в русскоязычных соцсетях, смонтирован из двух видео. Первое в августе 2024 года опубликовала блогер Патрисия О’Коннор — оно набрало более 3,6 млн просмотров на YouTube и 3,4 млн в TikTok. Второе в марте 2024-го сделал живущий в Японии французский блогер Bebechan — в X его посмотрели более 2 млн раз. Подобные ролики становились вирусными и ранее. Другие пользователи, напротив, делились с подписчиками рассказами о японских снеках, не соответствующих предполагаемым правилам.
В Японии оформление упаковок продуктов питания регулируется Законом о предотвращении недобросовестной рекламы и представления товаров. В нём, в частности, говорится, что фотографии и подписи на упаковке или в меню не должны создавать ложного впечатления о качестве продукта. Это правило распространяется на все формы рекламы, включая плакаты, вывески, онлайн-баннеры и саму упаковку. При этом прямого указания на то, что размер продуктов на фотографиях должен строго соответствовать реальному, в тексте закона нет. Тем не менее, чтобы предупредить возможные жалобы потребителей, многие японские производители на всякий случай добавляют на упаковку надпись „Фотография является иллюстрацией, а не реальным изображением продукта“.
Таким образом, производители продуктов в Японии действительно стараются представлять свой товар на упаковке максимально реалистично, в том числе для того, чтобы его размер на изображении совпадал с реальным. Прямого требования так поступать в соответствующем местном законе нет, однако другие его положения обязывают не создавать ложного впечатления о содержимом коробки или банки. Хотя многие производители и стремятся подстраховаться, найти в Японии, например, коробку конфет, которые будут по размеру меньше показанных на упаковке, вполне реально.
Итог: Полуправда