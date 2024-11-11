Собственников двух лодок серьезно оштрафовали за нарушение границы на реке Нарве

Собственник одной лодки ловил рыбу в пограничной зоне. Ему выписали штраф на 140 евро за нарушение пограничного режима. Человека, управляющего другим небольшим судном, оштрафовали на 500 евро за то, что он с пассажиром на борту пересек линию временного контроля.