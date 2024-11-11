Новости Ида-Вирумаа
11.11.2024, 14:35

Собственников двух лодок серьезно оштрафовали за нарушение границы на реке Нарве

 
Иллюстративное фото. Нарва.
Иллюстративное фото. Нарва.
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

10 ноября на реке Нарва пограничники обнаружили несколько небольших лодок, владельцы которых нарушили пограничные правила. Их оштрафовали, сообщает пресс-служба полиции и погранохраны.

Собственник одной лодки ловил рыбу в пограничной зоне. Ему выписали штраф на 140 евро за нарушение пограничного режима. Человека, управляющего другим небольшим судном, оштрафовали на 500 евро за то, что он с пассажиром на борту пересек линию временного контроля.

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