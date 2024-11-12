У шестикратного олимпийского чемпиона диагностировали рак, но он настроен оптимистично

У 48-летнего звездного велогонщика впервые диагностировали рак в сентябре 2023 года, но в прошлом месяце бывший спортсмен объявил, что его состояние неизлечимо. Врачи обнаружили опухоль в его плече, но позже нашли рак простаты, который распространился и на кости. Приговор врачей - жить шотландскому мастеру велотрека осталось от двух до четырех лет.

К сожалению, через несколько недель после того, как ему поставили страшный диагноз, у жены Хоя Сарры, мамы их двоих маленьких детей, нашли „очень активную и агрессивную“ форму рассеянного склероза.

Пара призналась, что это был „самый тяжелый год“ в их жизни, сообщает The Scottish Daily Express. Однако Крис Хой не теряет оптимизма: „Лечение работает. Есть люди, которые живут вот уже 20 лет, несмотря на слова врачей, с тем же диагнозом. Так что, вы знаете, есть надежда“.

Крис Хой - один из самых выдающихся велогонщиков на треке в истории, специализировался на спринтерских дисциплинах. В 2008 году в Пекине стал вторым в истории британским спортсменом, выигравшим три золотые медали на одних Олимпийских играх. Шестикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира. Член ордена Британской империи (2005), рыцарь-бакалавр (2009). В 2003 и 2008 годах признавался Би-би-си лучшим спортсменом Шотландии, а в 2008 году также и лучшим спортсменом Великобритании.

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