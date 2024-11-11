ВИДЕО | Аллан Волосатых, проигравший в титульном поединке The League: от таких мероприятий наш вид спорта и все мы прогрессируем

Аллан Волосатых встретился с литовцем Мартином Ясюнасом в поединке за чемпионский пояс WBC Baltic в весовой категории до 72,6 кг. Бой, состоявший из пяти раундов, был насыщенным и равным, но по итогам судейских очков победу одержал литовский боец. Аллан Волосатых спокойно признал поражение, так как ему противостоял титулованный спортсмен, и воспринял этот поединок как важный опыт для своего роста.

„Ощущения от боя отличные. Я понимал, что выхожу против очень серьезного соперника. Мне очень приятно видеть, что с каждым разом мне ставят все более сильных соперников. Это помогает лучше посмотреть на себя со стороны и понять, что ты растешь. Даже если ты сам этого не чувствуешь, то по своим соперникам можно понять, что ты движешься в нужном направлении“, — рассказал Аллан сразу после боя.

По словам Аллана, такие мероприятия, как The League, помогают нашим спортсменам расти и развиваться, так как на них приезжают сильные бойцы.

„Это способствует развитию спорта в нашей стране, особенно профессиональной его части. Любительский спорт у нас на достаточно хорошем уровне, но профессиональный — это когда человек уже занимается этим как работой, и я считаю, что многие наши виды спорта не развили свой максимальный потенциал в этом направлении. Когда к нам приезжают ребята из-за границы, они видят наш уровень, и, естественно, хотят пригласить нас. Так о нас узнают гораздо лучше. Наш уровень от этого безусловно растет, и мы постоянно прогрессируем“, — отметил Аллан.

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