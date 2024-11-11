18-летний перспективный велогонщик погиб в ДТП в Бельгии
18-летний бельгийский велогонщик Миэль Декиен погиб в ДТП на западе Бельгии близ города Диксмюйде. В отличие от большинства фатальных для этого вида спорта аварий, Декиен был пассажиром автомобиля.
Автомобиль с тремя молодыми людьми, одним из которых оказался Декиен, в пятницу вечером протаранил ограждение фермерского поля и оказался в пруду. В результате двое из трех 18-летних подростков погибли.
2025 год должен был стать дебютным для молодого бельгийца в профессиональном велоспорте. Он подписал контракт с континентальной командой Basso Team Flanders, а до этого с успехом выступал в национальных гонках, занимая призовые места.
„Ты навсегда останешься в наших сердцах, Миэль, мы никогда тебя не забудем и благодарны за множество прекрасных моментов, проведенных вместе, — опубликовала пост в соцсетях его нынешняя команда. — Ты был и остаешься для нас фантастическим парнем“.
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