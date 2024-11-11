Испанский портал: эстонский вратарь находится в поле зрения „Манчестер Юнайтед“

По данным портала Fichajes, 22-летний вратарь сборной Эстонии Карл Якоб Хейн, играющий в аренде за „Вальядолид“, привлек внимание английских грандов „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэма“. Хейн быстро зарекомендовал себя в Испании благодаря отличным рефлексам и реакции, что сделало его потенциальной целью для клубов Премьер-лиги.

С приходом нового тренера Рубена Аморима „Манчестер Юнайтед“ активно перестраивает состав и рассматривает Карла Якоба Хейна как вариант для усиления конкуренции на позиции вратаря, где основным игроком сейчас является Андре Онана. „Тоттенхэм“, напротив, видит в молодом эстонце долгосрочный проект, способный со временем занять ключевую роль в команде. Оба клуба высоко оценивают Хейна за его возраст, потенциал и сравнительно доступную стоимость по сравнению с другими вратарями мирового уровня.

Ранее сообщалось, что „Арсенал“ готов рассмотреть предложение о продаже Карла Якоба Хейна за сумму в диапазоне от 15 до 20 миллионов евро. Помимо интереса „Манчестер Юнайтед“ и „Тоттенхэма“, к перспективному эстонскому вратарю также проявлял интерес „Челси“. Как информировали порталы Fichajes и Sport.fr, на молодого игрока обратили внимание несколько клубов Премьер-лиги, впечатленных его прогрессом и потенциалом, который может оправдать значительную инвестицию в будущем.

Карл Якоб Хейн в настоящее время выступает за „Вальядолид“ в аренде, рассчитанной на один сезон. Ситуация с его контрактом в „Арсенале“ остается не вполне ясной: ранее контракт игрока должен был истечь 30 июня, но 24 июня лондонский клуб объявил о его продлении, не раскрывая деталей сделки. По предположениям, продление носит долгосрочный характер, поскольку краткосрочный контракт не оправдывал бы его текущую аренду.

Вчера „Вальядолид“, в составе которого выступает Карл Якоб Хейн, сыграл вничью 1:1 с „Атлетиком“ из Бильбао в матче Ла Лиги. После 13 сыгранных матчей у команды 9 очков, что оставляет её на предпоследнем месте в таблице испанской высшей лиги.

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