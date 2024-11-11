Эстонец, удививший покерный мир, вышел в финал на крупном турнире и выиграл более трех миллионов долларов!

Турнир серии Triton Poker с бай-ином в 200 000 евро завершился победой финского покериста Патрика Антониуса, который выиграл 5,13 миллиона долларов. На втором месте оказался 69-летний эстонец Владимир Корзинин, заработавший 3,47 миллиона долларов. Следом за ним расположились норвежец Эспен Йорстад (2,25 миллиона), чех Роман Грабец (1,867 миллиона) и белорус Николай Воскобойников (1,5 миллиона).

Как сообщает портал poker.org, Корзинин начал играть в покер всего несколько месяцев назад, и сам он шутит: „Я даже не знаю, как играть в покер.“

Профессиональный покерист Брайан Раст, комментировавший турнир, отметил харизму и агрессивный стиль игры эстонца: „Зрители обожают Владимира, и мы тоже. Нам нравится его отношение, его разговоры и то, как агрессивно он играет.“

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