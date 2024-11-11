Красавица из Нарвы стала чемпионкой Европы по кикбоксингу и вошла в историю эстонского спорта

Александра Джикаева, выступая в весовой категории до 48 кг по правилам К1, завоевала для Эстонии историческое золото на чемпионате Европы. В четвертьфинале она уверенно победила сербку Зорену Николич со счётом 3:0, а в полуфинале — вторую в мировом рейтинге WAKO австрийку Кинчсо Олах также со счётом 3:0.

В финале чемпионата Европы по кикбоксингу Александра Джикаева встретилась с лидером мирового рейтинга, турчанкой Зейнеп Сетинташ, и одержала уверенную победу со счётом 3:0. Завоевав золотую медаль, она стала первой эстонской спортсменкой, выигравшей титул чемпиона Европы среди взрослых.

Кроме того, еще одним успешным выступлением отметилась Инга Александрова, которая соревновалась в категории до 65 килограммов по правилам LC и KL. Она завоевала бронзовую медаль. В чемпионате Европы по кикбоксингу, который прошел в Греции, приняли участие спортсмены из 41 страны.

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