The New York Times: Россия собрала для наступления в Курской области группировку из 50 тысяч военных, в том числе из КНДР
Министерство обороны России сосредоточило в Курской области группировку численностью около 50 тысяч человек, включающую не только российских солдат, но и военнослужащих из Северной Кореи. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times.
Ожидается, что в ближайшие дни эта группировка начнет крупномасштабное контрнаступление в Курской области, частично занятой ВСУ. По информации источников издания, северокорейские войска в настоящее время проходят боевое слаживание с российскими в западной части региона. По оценкам, в этом районе находятся более 10 тысяч северокорейских военных.
Издание The Washington Post отмечает, что северокорейские военные были направлены не только в Курскую, но и в соседнюю Белгородскую область, которая также граничит с Украиной. Эта информация основана на разведданных, предоставленных командиром батальона „Ахиллес“ 92-й бригады ВСУ Юрием Федоренко.
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