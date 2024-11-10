За рубежом
10.11.2024, 22:21

The New York Times: Россия собрала для наступления в Курской области группировку из 50 тысяч военных, в том числе из КНДР

 
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: STR | AFP

Министерство обороны России сосредоточило в Курской области группировку численностью около 50 тысяч человек, включающую не только российских солдат, но и военнослужащих из Северной Кореи. Об этом сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times.

Ожидается, что в ближайшие дни эта группировка начнет крупномасштабное контрнаступление в Курской области, частично занятой ВСУ. По информации источников издания, северокорейские войска в настоящее время проходят боевое слаживание с российскими в западной части региона. По оценкам, в этом районе находятся более 10 тысяч северокорейских военных.

Издание The Washington Post отмечает, что северокорейские военные были направлены не только в Курскую, но и в соседнюю Белгородскую область, которая также граничит с Украиной. Эта информация основана на разведданных, предоставленных командиром батальона „Ахиллес“ 92-й бригады ВСУ Юрием Федоренко.

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