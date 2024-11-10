Без тренера, но с победой: женская сборная Эстонии по фехтованию выиграла этап Кубка мира

Далее уверенное выступление продемонстрировала Нелли Дифферт, выигравшая у Тэ Хи Лим со счетом 6:2, что увеличило отрыв Эстонии до 20:14. Эмбрих, выступавшая предпоследней, добавила семь результативных уколов, а Лехис передала эстафету Беляевой при счете 31:26.

В четвертьфинале женская сборная Эстонии, отправившаяся на соревнования в Саудовскую Аравию без тренера, встретилась с командой Южной Кореи, которую ранее победила в финале Олимпиады в Токио. На летнем турнире в Париже кореянки заняли пятое место. В первых двух мини-поединках Катрин Лехис и Юлия Беляева одержали минимальные победы, что позволило эстонкам захватить небольшую инициативу — после четвертого поединка они вели со счетом 14:12.

Активно атаковавшая 22-летняя Мухари сократила отставание, за полминуты до конца финального поединка сведя разрыв к одному очку, а за 14 секунд до конца сравняв счёт — 38:38. Однако в оставшиеся секунды Беляева нанесла четыре безответных укола, обеспечив команде Эстонии выход в следующий раунд.

В седьмом мини-поединке Эмбрих вышла на замену Дифферт и одержала победу над Декани, выведя Эстонию вперёд — 23:21. В предпоследнем раунде Лехис уверенно взяла верх над 18-летней Дориной Виммер со счётом 4:1, и финальный мини-поединок начался при счете 27:22 в пользу эстонок.

После первых четырёх достаточно равных мини-поединков эстонки немного отставали — 10:12. Однако в пятом поединке Юлия Беляева уверенно одолела Кингу Декани со счётом 6:1. В следующем раунде Катрина Лехис уступила 3:5 Эстер Мухари, победившей Дифферт в поединке за бронзу на Олимпиаде в Париже. Это сохранило минимальное преимущество эстонок — 19:18.

В 1/8 финала сборная Эстонии встретилась с серебряными призёрами последнего чемпионата Европы — командой Венгрии. В пятничном индивидуальном турнире Ирине Эмбрих удалось занять четвёртое место, Катрине Лехис — шестое, Юлии Беляевой — четырнадцатое, а Нелли Дифферт — семнадцатое. В командных соревнованиях 44-летняя Эмбрих начинала бой как запасная.

В решающем мини-поединке Беляева сначала пропустила три безответных укола от Лим, что позволило кореянкам сократить разрыв до одного очка за 1 минуту 19 секунд до конца. Но 32-летняя Беляева хладнокровно отреагировала, сделав шесть подряд результативных уколов и завершив встречу победой для Эстонии со счетом 45:36, что обеспечило выход в полуфинал.

Эстония прошла Китай

В полуфинале женская сборная Эстонии встретилась с командой Китая, ранее выбившей из соревнований Японию и Украину. Поединок начался осторожно, и после первых трёх мини-матчей эстонки вели с минимальным перевесом — 7:6. В шестом мини-матче Катрин Лехис уверенно одолела Шань Ю, увеличив отрыв до четырёх очков (20:16) и вынудив китаянок, занявших четвертое место на Олимпиаде в Париже, идти на риск.

Затем Ирина Эмбрих, выйдя на дорожку на один мини-матч, уверенно победила Танг Цзюньяо со счётом 8:3, что позволило Эстонии оторваться на 28:19. В предпоследнем поединке Лехис, выигравшая все три встречи у китаянок, отправила Юлию Беляеву на заключительный мини-матч при счёте 32:22, что фактически предопределило исход встречи. В итоге эстонки завершили полуфинал с итоговым счётом 40:29 и вышли в финал.

В финале оказались сильнее олимпийских чемпионок

В финале Эстония встретилась с действующими олимпийскими чемпионками из Италии, которые в четвертьфинале одолели Польшу со счётом 31:24, а в полуфинале победили США — 45:34.

После первых двух мини-поединков Эстония отставала 3:6, однако Нелли Дифферт восстановила равенство, сравняв счёт 8:8. После второго мини-поединка Катрин Лехис вывела команду вперёд — 10:9. С этого момента эстонки начали уверенно наращивать преимущество. Юлия Беляева в шестом мини-поединке увеличила отрыв до 18:11, а Дифферт в седьмом ещё больше расширила разрыв, сделав его десятиуколовым — 22:12. Лехис, выиграв свою мини-схватку с результатом 5:2, передала эстафету Беляевой, которая завершила поединок и принесла Эстонии победу на этапе Кубка мира. Итоговый счёт финала — 45:34 в пользу Эстонии.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .