Надежды Европы тают: Трамп не включит в администрацию Майка Помпео и Никки Хейли(11)
Новоизбранный президент США Дональд Трамп не планирует включать в свою новую администрацию, по меньшей мере, двух представителей Республиканской партии — Майка Помпео и Никки Хейли. Об этом он сообщил 9 ноября в публикации на своей соцсети Truth Social.
„Я не приглашу бывшего посла Никки Хейли или бывшего госсекретаря Майка Помпео присоединиться к администрации Трампа, которая в настоящее время находится в стадии формирования“, - заявил политик. При этом экс-глава Белого дома добавил, что „ему очень понравилось работать“ с Помпео и Хейли ранее, и он „хотел бы поблагодарить их за службу стране“.
Никки Хейли была оппоненткой Трампа среди республиканцев перед выборами
Оба политика, которых Трамп решил не включать в свою будущую администрацию, имеют значительный опыт и работали с ним в период его первого срока. Никки Хейли тогда занимала пост постоянного представителя США при ООН, а Майк Помпео возглавлял Госдепартамент, пишет DW.
При этом Хейли была соперницей Трампа в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на выборы, оставаясь последним конкурентом до марта 2024 года. В своей кампании она подчеркивала, что переизбрание Трампа принесет стране хаос.
Майк Помпео известен как стойкий консерватор, который поддержал Трампа в выходе из ядерного соглашения с Ираном и проявлял лояльность его политике. Он также выступал за ужесточение позиции США по отношению к КНДР, что привело к нарастанию напряженности, хотя Трамп несколько раз встречался с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Помпео на посту госсекретаря США также критиковал внешнюю и внутреннюю политику РФ и отношение других стран к Кремлю на этом фоне. Так, в 2019 году он призывал НАТО не воспринимать Россию как достойного партнера из-за опасностей авторитаризма в стране.
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