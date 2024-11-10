„Ангел-хранитель, найдись“ – приют для животных Пяйте ищет кураторов для своих животных на зиму

История приюта Päite (MTÜ Ayuda) началась в 2012 году. Сначала прежде всего спасали бывших спортивных и рабочих лошадей, но вскоре любовь к животным привела к тому, что в приюте оказались и дикие, и домашние животные. Сначала приют арендовал небольшие помещения, где добровольцы создавали условия для временной передержки животных. В 2018 году Ксения Клочкова продала квартиру в Таллине, чтобы приобрести 14 гектаров земли в волости Тойла. Там она построила собственный приют, где и начали оказывать помощь не только лошадям, кошкам и собакам, но также сельскохозяйственным и диким животным. „За прошедшие годы более 3000 животных прошли через заботливые руки сотрудников и добровольцев, многие нашли новые семьи, а диких животных после реабилитации вернули в природные условия жизни“, – рассказывает Ксения.

Акция, которую приют повторяет в этом году, помогла животным успешно пережить прошлую зиму. По словам Ксении, почти всем животным нашлись кураторы. Иногда куратором был один человек, иногда – какая-то компания.

В этом году Päite loomapark начал строительство первого в Эстонии реабилитационного центра для всех видов животных и приютской клиники. „Этот уникальный проект, не имеющий аналогов в стране, стал возможен благодаря поддержке Фонда Справедливого Перехода, – рассказывает Клочкова. – Но поскольку 20% суммы на строительство должны быть собственными средствами, то помощь общества для нас важна, как никогда“.

„Зима – самое сложное время для содержания животных, и каждому можно выбрать своего подопечного, обеспечив ему еду и заботу в этот непростой период, – пишет Ксения Клочкова. – Ваша помощь не только даст приюту возможность заботиться о его нынешних обитателях, но и поддержит спасение новых жизней“.

За один день на странице в Facebook более 20 человек откликнулись и решили стать ангелами-хранителями для некоторых подопечных. Руководитель и основательница Päite Ксения Клочкова предлагает всем желающим выступить в этой роли. Для этого она выложила фотографии животных и написала, на что именно будут потрачены средства ангелов-хранителей.

На странице приюта в Facebook можно выбрать животное, которому захочется помочь этой зимой, стать куратором слепой лошади, развеселого гуся, собаки-инвалида и т.п.

Истории некоторых подопечных приюта

Бетти

Собака Бетти попала в приют около 6-7 лет назад. Ночью волонтеров вызвала полиция, которая нашла собаку на улице. У нее не двигались задние лапы. Как оказалось после обследования, у собаки была контузия спинного мозга, которая привела к тому, что импульсы из головы перестали доходить до задних ног. Она осталась инвалидом. Волонтеры заказали под ее размеры колясочку. С тех пор Бетти живет в приюте, носится вместе со всеми остальными животными, ничем не уступает в резвости другим собакам. У нее есть замечательный друг, который каждый день подолгу с ней гуляет вместе с другими собаками. Мужчина взял Бетти под свое крыло, даже купил прицеп к велосипеду и возит ее купаться на море. Бетти чувствует себя любимой и особенной.

Лиса Улька

Попала в приют малышом, где ее выкормили, выходили. Она любит общение с собаками, поэтому ее опасно выпускать на волю, так как она не боится собак.

Лиса Алиска

Эта лиса пришла в Таллинне к частному дому и не стала уходить. Жители того дома не знали, что предпринять и потом вышли на приют. Ксения попросила, что если лиса зайдет в переноску, то привезти ее к ним. Так и получилось. Лису привезли в приют, где выяснилось, что у нее сильное воспаление внутреннего уха. Это удалось вылечить, но волонтеры приюта никак не могли понять, почему она такая ручная. Решили, что, возможно, она росла у кого-то в домашних условиях, в частном владении, и ее потом выкинули. Дальнейшие анализы показали, что лиса перенесла чумку. Ей повезло, она выжила, но у нее остались после болезни эпилептические припадки. В природе ей не выжить. Лиса получает сейчас специальные таблетки, которые немного помогают ей с этим справляться. Но, конечно, она останется в приюте.

Лошадь Луна