„Ангел-хранитель, найдись“ – приют для животных Пяйте ищет кураторов для своих животных на зиму
Приют для животных Päite loomapark вновь объявил акцию „Мы ищем „Ангела-хранителя“ для наших подопечных“, чтобы собрать средства на содержание 210 спасенных животных. Можно помочь приюту с едой и лекарствами для питомцев.
Зимой расходы на содержание жителей приюта значительно увеличиваются, а мероприятия – экскурсии, праздничные программы – не собирают большого количества участников.
За один день на странице в Facebook более 20 человек откликнулись и решили стать ангелами-хранителями для некоторых подопечных. Руководитель и основательница Päite Ксения Клочкова предлагает всем желающим выступить в этой роли. Для этого она выложила фотографии животных и написала, на что именно будут потрачены средства ангелов-хранителей.
„Зима – самое сложное время для содержания животных, и каждому можно выбрать своего подопечного, обеспечив ему еду и заботу в этот непростой период, – пишет Ксения Клочкова. – Ваша помощь не только даст приюту возможность заботиться о его нынешних обитателях, но и поддержит спасение новых жизней“.
В этом году Päite loomapark начал строительство первого в Эстонии реабилитационного центра для всех видов животных и приютской клиники. „Этот уникальный проект, не имеющий аналогов в стране, стал возможен благодаря поддержке Фонда Справедливого Перехода, – рассказывает Клочкова. – Но поскольку 20% суммы на строительство должны быть собственными средствами, то помощь общества для нас важна, как никогда“.
Акция, которую приют повторяет в этом году, помогла животным успешно пережить прошлую зиму. По словам Ксении, почти всем животным нашлись кураторы. Иногда куратором был один человек, иногда – какая-то компания.
История приюта Päite (MTÜ Ayuda) началась в 2012 году. Сначала прежде всего спасали бывших спортивных и рабочих лошадей, но вскоре любовь к животным привела к тому, что в приюте оказались и дикие, и домашние животные. Сначала приют арендовал небольшие помещения, где добровольцы создавали условия для временной передержки животных. В 2018 году Ксения Клочкова продала квартиру в Таллине, чтобы приобрести 14 гектаров земли в волости Тойла. Там она построила собственный приют, где и начали оказывать помощь не только лошадям, кошкам и собакам, но также сельскохозяйственным и диким животным. „За прошедшие годы более 3000 животных прошли через заботливые руки сотрудников и добровольцев, многие нашли новые семьи, а диких животных после реабилитации вернули в природные условия жизни“, – рассказывает Ксения.
На странице приюта в Facebook можно выбрать животное, которому захочется помочь этой зимой, стать куратором слепой лошади, развеселого гуся, собаки-инвалида и т.п.
Истории некоторых подопечных приюта
Бетти
Собака Бетти попала в приют около 6-7 лет назад. Ночью волонтеров вызвала полиция, которая нашла собаку на улице. У нее не двигались задние лапы. Как оказалось после обследования, у собаки была контузия спинного мозга, которая привела к тому, что импульсы из головы перестали доходить до задних ног. Она осталась инвалидом. Волонтеры заказали под ее размеры колясочку. С тех пор Бетти живет в приюте, носится вместе со всеми остальными животными, ничем не уступает в резвости другим собакам. У нее есть замечательный друг, который каждый день подолгу с ней гуляет вместе с другими собаками. Мужчина взял Бетти под свое крыло, даже купил прицеп к велосипеду и возит ее купаться на море. Бетти чувствует себя любимой и особенной.
Лиса Улька
Попала в приют малышом, где ее выкормили, выходили. Она любит общение с собаками, поэтому ее опасно выпускать на волю, так как она не боится собак.
Лиса Алиска
Эта лиса пришла в Таллинне к частному дому и не стала уходить. Жители того дома не знали, что предпринять и потом вышли на приют. Ксения попросила, что если лиса зайдет в переноску, то привезти ее к ним. Так и получилось. Лису привезли в приют, где выяснилось, что у нее сильное воспаление внутреннего уха. Это удалось вылечить, но волонтеры приюта никак не могли понять, почему она такая ручная. Решили, что, возможно, она росла у кого-то в домашних условиях, в частном владении, и ее потом выкинули. Дальнейшие анализы показали, что лиса перенесла чумку. Ей повезло, она выжила, но у нее остались после болезни эпилептические припадки. В природе ей не выжить. Лиса получает сейчас специальные таблетки, которые немного помогают ей с этим справляться. Но, конечно, она останется в приюте.
Лошадь Луна
Лошадь Луна приехала из Украины. Ксении написала девушка о том, что она сбежала с семьей в Швейцарию от войны, но у нее остались девять лошадей. Она просила взять кого-нибудь из них. Девушка и сама вложила деньги, чтобы спасти лошадей. Теперь все они живут где-то в разных частях Европы. Несколько лошадок приехали в Эстонию. Луна в том числе. Приют находится рядом с тиром. И первое время Луна до панических атак боялась выстрелов, но сейчас уже адаптировалась.
Гусь Гога
Обычно гуси злые и кусачие. Все другие гуси приюта были именно такими. А Гога всех любит, ко всем подходит, как собачка, любит на коленочках посидеть. Это звездочка приюта. Его берут на различные мероприятия, когда приют вывозит животных. Он со всеми обнимается, в него сразу же влюбляются. Он как талисман приюта.
Лошадка Сэм
Сэма выкупили из зоопарка. К сожалению, из-за плохого питания, когда он ел пыльное сено, у него появилась астма. Сэму надо питаться правильно. Теперь он не ест сено, а только – силос. Сэм чувствует себя уже лучше. Осенью и весной получает специальные препараты для дыхания. Любвеобильный. Любит общаться и позировать.
Лошадь Лаванга
Лаванга приехала в приют из Латвии. Кто-то услышал про приют и попросил волонтеров забрать лошадку к себе. До этого она жила у какой-то бабушки, которая решила сдать лошадь на мясо из-за того, что она хромая. Ксения согласилась забрать. У Лаванги был сломан таз. Наверное, она падала, но не получила во время лечения, поэтому и осталась хромоножкой. Но иногда и галопом скачет по полям с другими лошадьми приюта.
Рыжие лисы
Попали в приют из Йыхви и Виймси. Они болели чесоткой, но поражение тела у них было менее 50%, поэтому у волонтеров был шанс их спасти. Лисы получили лечение от чесотки и всяческих паразитов. Вскоре они должны обрасти новой шерстью. Как только они начнут себя хорошо чувствовать, то вернуться в природные условия.
Конь Малыш
Это особенный конь для приюта. Его купила одна из эстонских конюшен, но ее сотрудники не заметили, что с ним что-то не так. Потом обратили внимание, что конь часто врезается во что-то. Оказалось, что он слепой. Волонтеры приюта его выкупили у школы верховой езды. Несмотря на то, что он полностью слепой, они нашли к нему подход за несколько лет, стали его глазами. Теперь Малыш не только хорошо общается с человеком, но и умеет возить верхом всадника. Выступает на праздниках, в номерах, где танцуют лошади. Он доверяет, делает покорно то, что скажет всадник. Ходит в длительные прогулки, но с друзьями, которые должны идти впереди него. Волонтеры ведут его там, где для него безопасно.
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