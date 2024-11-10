ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (991-й день) | Россия готовит масштабное контрнаступление в Курской области
Подводим итоги очередного дня войны.
Главное к вечеру
Один человек погиб в результате атаки украинских беспилотников по многоквартирному дому в городе Шебекино. Здание на улице Шумилова попало под удары дронов ВСУ дважды за день.
Ночью войска РФ нанесли удар по Чугуевской общине в Харьковской области. В результате падения обломков БПЛА был поврежден подъезд четырехэтажного жилого дома, загорелись три автомобиля и еще пять получили повреждения. Четыре человека получили ранения, в том числе 17-летняя девушка и 10-летний мальчик.
Как минимум десять беспилотников залетали в Беларусь во время ночной российской атаки по Украине. По данным наблюдателей, дроны проходили через „белорусский коридор“ Славутич-Припять, залетали из Чернобыля и белорусского Лоева, долетали до Мозырского района. Также утром 10 ноября в Молдове в районе села Фирледень был обнаружен неизвестный дрон. На место падения выехали спецслужбы. Ранее ВСУ сообщали, что РФ ночью выпустила по Украине рекордные 145 дронов.
Основные новости к 14:00
Войска РФ в ночь на 10 ноября атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. В течение ночи украинские военные обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных дронов типа „Шахед“ и беспилотников неустановленного типа. Силы украинской ПВО к утру сбили 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 67 российских дронов, по данным ВСУ, „локационно потеряны“ в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.
Минобороны РФ объявило, что за утро 10 ноября над шестью российскими регионами были сбиты 70 украинских беспилотников: 34 — в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников в Подмосковье.
Администрация Белого дома может в ближайшее время объявить о сроках прекращения огня в Украине. Об этом, как сообщает Польское радио, на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам политика, от властей США можно в скором времени ожидать декларации по поводу даты прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.
Полиция Москвы задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, который придерживается антивоенных взглядов, пишет „ОВД-Инфо“ со ссылкой на самого задержанного. Как рассказал Севастьяненко, на него написал донос протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Ранее прихожанин делился своими антивоенными взглядами в личных беседах со священником. Севастьяненко оставляют на ночь в отделе полиции, но что конкретно ему вменяют, неизвестно.
Беженцы из Суджи, оставшиеся без жилья из-за наступления ВСУ, вышли на стихийный митинг в Курске. Власти заявили, что это „незаконная акция“. Жители Суджи потребовали, чтобы власти признали, что в регионе идет война, и эвакуировали людей, остающихся в захваченном ВСУ городе. Одна из чиновниц пообещала организовать встречу с губернатором Алексеем Смирновым 12 ноября. По ее оценке, на площади собрались около 120 человек.
New York Times сообщает, что Россия готовит масштабное контрнаступление в Курской области с участием военных из КНДР. Российская армия накопила для операции группировку численностью до 50 тысяч человек. Целью операции, которая может начаться в ближайшие дни, станет восстановление контроля над всей Курской областью. Об участии в этом наступлении военных из КНДР свидетельствуют совместные учения с российской армией к западу от Курска. Официальные лица на Западе и в Украине называют прибытие северокорейских войск в Курскую область „серьезной эскалацией“. Войска одеты в российскую форму и экипированы Москвой, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, заявили New York Times представители Пентагона.
Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупному складу боеприпасов. Целью стал 1060-й центр материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Украинские военные утверждают, что после удара было зафиксировано не менее 8 взрывов, а анализ полученных видеоматериалов свидетельствует о „наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации“.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что не окажет помощь семье мужчины, автомобиль которого подорвался на боеприпасе. Накануне глава региона сообщил, что мирный житель погиб на въезде в село Старый Хутор Валуйского округа. Мужчина скончался на месте от полученных ран, его жену со множественными осколочными ранениями доставили в больницу. По словам губернатора, помощь не будет оказываться тем, кто нарушает запрет на въезд в опасные районы.
Главные новости ночи и утра
Российские силы ПВО отразили утром 10 ноября несколько атак беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Собянин. По данным чиновника, в общей сложности в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна были сбиты 32 дрона.
В соцсетях появились видео очевидцев, согласно которым после ударов дронов загорелись частные дома в подмосковных Софьино и Кратово.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое. Ранена 52-летняя местная жительница, ее госпитализировали с ожогами в состоянии средней тяжести.
В интервью Всемирной службе Би-би-си депутат Верховной рады от пропрезидентской партии „Слуга народа“ Александр Мережко прокомментировал высказывания близкого к Дональду Трампу республиканского политтехнолога Брайана Ланзы, считающего, что будущая администрация не будет поддерживать стремление Украины вернуть все захваченные Россией территории, в том числе Крым. „Мы не можем согласиться на это со всех точек зрения, потому что с точки зрения нашего конституционного права об этом не может быть речи“, — сказал Мережко, возглавляющий комитет Рады по внешней политике, по-английски в программе Newshour.
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, сообщают российские агентства, ссылаясь на официальный портал правовой информации. Этот договор был подписан лидерами двух стран в Пхеньяне 19 июня и вступает в силу после обмена ратификационным грамотами.
Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате российского авиаудара по городу Купянск погибли два человека, еще один получил ранения. После удара управляемой авиабомбой УАБ-1500 (ее вес составляет 1500 кг) „на двух прохожих — мужчину и женщину упали провода от электрической сети“. „Возник пожар. К сожалению, люди погибли на месте. Их тела сильно обгорели. Данные погибших устанавливаются“, — пишет прокуратура. Купянск постоянно подвергается обстрелам со стороны российской армии, которая предположительно находится примерно в трех километрах от города. Власти Украины призывают жителей Купянска эвакуироваться, однако отказываются уехать около 1,4 тысячи человек.
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