ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (991-й день) | Россия готовит масштабное контрнаступление в Курской области

Войска РФ в ночь на 10 ноября атаковали Украину рекордным количеством беспилотников. В течение ночи украинские военные обнаружили и осуществили сопровождение 145 воздушных целей — ударных дронов типа „Шахед“ и беспилотников неустановленного типа. Силы украинской ПВО к утру сбили 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Еще 67 российских дронов, по данным ВСУ, „локационно потеряны“ в разных регионах Украины. Также десять беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

Минобороны РФ объявило, что за утро 10 ноября над шестью российскими регионами были сбиты 70 украинских беспилотников: 34 — в Подмосковье, 14 — над Брянской областью, по семь — над Орловской и Калужской, шесть — над Курской, два — над Тульской. До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о массированной атаке беспилотников в Подмосковье.

Администрация Белого дома может в ближайшее время объявить о сроках прекращения огня в Украине. Об этом, как сообщает Польское радио, на пресс-конференции в Варшаве заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По словам политика, от властей США можно в скором времени ожидать декларации по поводу даты прекращения огня и гарантий безопасности для Украины.

Полиция Москвы задержала в церкви прихожанина Алексея Севастьяненко, который придерживается антивоенных взглядов, пишет „ОВД-Инфо“ со ссылкой на самого задержанного. Как рассказал Севастьяненко, на него написал донос протоиерей Андрей Ткачев, который служит настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. Ранее прихожанин делился своими антивоенными взглядами в личных беседах со священником. Севастьяненко оставляют на ночь в отделе полиции, но что конкретно ему вменяют, неизвестно.

Беженцы из Суджи, оставшиеся без жилья из-за наступления ВСУ, вышли на стихийный митинг в Курске. Власти заявили, что это „незаконная акция“. Жители Суджи потребовали, чтобы власти признали, что в регионе идет война, и эвакуировали людей, остающихся в захваченном ВСУ городе. Одна из чиновниц пообещала организовать встречу с губернатором Алексеем Смирновым 12 ноября. По ее оценке, на площади собрались около 120 человек.

New York Times сообщает, что Россия готовит масштабное контрнаступление в Курской области с участием военных из КНДР. Российская армия накопила для операции группировку численностью до 50 тысяч человек. Целью операции, которая может начаться в ближайшие дни, станет восстановление контроля над всей Курской областью. Об участии в этом наступлении военных из КНДР свидетельствуют совместные учения с российской армией к западу от Курска. Официальные лица на Западе и в Украине называют прибытие северокорейских войск в Курскую область „серьезной эскалацией“. Войска одеты в российскую форму и экипированы Москвой, но, вероятно, будут сражаться в своих собственных отдельных подразделениях, заявили New York Times представители Пентагона.

Генштаб ВСУ заявил об ударе по крупному складу боеприпасов. Целью стал 1060-й центр материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Украинские военные утверждают, что после удара было зафиксировано не менее 8 взрывов, а анализ полученных видеоматериалов свидетельствует о „наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаках вторичной детонации“.