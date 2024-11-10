Почта Windows перестанет работать в новом году

Компания Microsoft недавно обновила официальную документацию, уточнив, что после прекращения поддержки приложения полностью перестанут работать 31 декабря 2024 года.

В обновленном документе поддержки говорится, что пользователи в настоящее время переводятся на новую версию Outlook для Windows. „После 31 декабря 2024 года пользователи больше не смогут отправлять и получать электронную почту с помощью почты и календаря Windows“, — объявила Microsoft.

„Все локальные электронные письма, события календаря и контакты, хранящиеся в Mail, Calendar и People, останутся экспортируемыми“, — поясняется в документе. Это означает, что все эти данные можно перенести в новые приложения.

До недавнего времени в документе упоминалось только прекращение поддержки без явного объяснения того, как это повлияет на основные функции приложений. Теперь мы знаем, что Microsoft подталкивает всех использовать новый Outlook для Windows.

В документе поддержки Microsoft говорится, что с новым приложением каждый получит „лучшие функции Outlook“ бесплатно.

Новый Outlook подвергся резкой критике за медленное веб-приложение, отсутствие функций и в целом плохой пользовательский опыт. Для многих переход на другого поставщика электронной почты является гораздо лучшим вариантом, чем новый Outlook для Windows со всеми его недостатками.

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