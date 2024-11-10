ЕС намерен ввести единую европейскую карту для людей с особыми потребностями

Карта будет предоставлять равный доступ к специальным условиям и услугам при краткосрочном пребывании, до трех месяцев, в другом государстве ЕС, таким как транспорт, культурные мероприятия, музеи, центры досуга и спорта или парки развлечений. Кроме того, будет создана европейская парковочная карта для людей с особыми потребностями, с теми же правами на парковку во время краткосрочного пребывания в другом государстве ЕС, что и в своей стране.