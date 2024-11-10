ЕС намерен ввести единую европейскую карту для людей с особыми потребностями(6)
Директива ЕС предусматривает создание единой европейской карты и парковочной карты для лиц с особыми потребностями, которые будут взаимно признаваться на всей территории Европейского союза, и введение их в действие не позднее 2027 года сообщает портал ERR.
Карта будет предоставлять равный доступ к специальным условиям и услугам при краткосрочном пребывании, до трех месяцев, в другом государстве ЕС, таким как транспорт, культурные мероприятия, музеи, центры досуга и спорта или парки развлечений. Кроме того, будет создана европейская парковочная карта для людей с особыми потребностями, с теми же правами на парковку во время краткосрочного пребывания в другом государстве ЕС, что и в своей стране.
Государства ЕС по-прежнему должны решать, кому и на каком основании выдавать карты и какие льготы предоставить на их основе. Директива не распространяется на пособия по социальному обеспечению, социальную помощь или социальные услуги.
Карта будет выпускаться как в физическом, так и в цифровом виде.
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