Польский премьер-министр рассказал об идее нового правительства США прекратить огонь в Украине

Такое заявление на пресс-конференции в Варшаве сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Туск подчеркнул, что этот план избранного президента США, частично обнародованный в СМИ, вероятно, находится в стадии подготовки. При этом решения Трампа по войне в Украине, „безусловно, будут предусматривать меньшее вмешательство США в украинские дела“, считает премьер Польши.

Что касается Польши и Европы, они в ближайшие месяцы будут нести гораздо большую ответственность за собственную безопасность, добавил Туск.

Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы остановит войну в Украине в течение 24 часов, а Владимира Зеленского называл „продавцом“, который, приезжая в США, увозит „миллиарды долларов“.

На следующий день после победы Трампа на выборах президента США газета The Wall Street Journal сообщила, что команда республиканца подготовила новое предложение по завершению войны, которое подразумевает в частности отказ Украины от планов вступления в НАТО как минимум на 20 лет и заморозку линии фронта.

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