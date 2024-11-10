В Финляндии заявили, что стране необходимо увеличить расходы на оборону(35)
Финляндия испытывает острую необходимость в увеличении расходов на оборону, заявила министр финансов Риикка Пурра из партии „Истинные финны“, сообщает финская служба новостей Yle. По словам Риикки Пурра, после выборов в США все должны понять, что Европе нужно самой заботиться о собственной обороноспособности
Другой вопрос, по ее словам, заключается в том, каким образом финская экономика сможет удовлетворить такие потребности.
8 ноября Международный валютный фонд призвал правительство Финляндии к дальнейшей экономии и структурным реформам.
В качестве одного из возможных секторов для мер стабилизации экономики Пурра видит сферу соцздрава. По ее словам, правительство оценит потребность в новых сокращениях весной 2025 года.
Ранее сообщалось, что рейтинг „Истинных финнов“ опустился на один процентный пункт до 15,7%. По словам Пурра, здесь нет ничего удивительного. „Понятно, что правительство, которое вносит такого рода коррективы в экономику и одновременно вынуждено принимать трудные решения, не приобретет большой популярности в краткосрочной перспективе“, – заявила Пурра.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.