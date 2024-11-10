В Финляндии заявили, что стране необходимо увеличить расходы на оборону

Другой вопрос, по ее словам, заключается в том, каким образом финская экономика сможет удовлетворить такие потребности.

8 ноября Международный валютный фонд призвал правительство Финляндии к дальнейшей экономии и структурным реформам.

В качестве одного из возможных секторов для мер стабилизации экономики Пурра видит сферу соцздрава. По ее словам, правительство оценит потребность в новых сокращениях весной 2025 года.

Ранее сообщалось, что рейтинг „Истинных финнов“ опустился на один процентный пункт до 15,7%. По словам Пурра, здесь нет ничего удивительного. „Понятно, что правительство, которое вносит такого рода коррективы в экономику и одновременно вынуждено принимать трудные решения, не приобретет большой популярности в краткосрочной перспективе“, – заявила Пурра.

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