Классическое противостояние Давида и Голиафа: что впечатлило спортивного блогера в первом раунда плей-офф MLS

Коротко про сюжет:

Интер всеми правками и неправдами вписал в состав Месси, Суареса, Альбу и Бускетса, провел регулярный сезон практически безукоризненно, установив рекорд регулярных сезонов МЛС по набранным очкам.

Атланта за тур до конца этого самого регулярного сезона была 12-й. Своя победа и провал конкурентов дали возможность занять 9-е место и в стыках за 8-ю позицию в плей-офф команда прошла по пенальти Монреаль.

В общем, классическое противостояние Давида и Голиафа, первый матч Месси и ко выиграли, во втором вели в счете, но затем пропустили дважды, и пришлось играть третью игру.

Быстро повели в счете, но еще до перерыва пропустили дважды. Во втором тайме Месси сравнял ударом головой, а Суарес и вратарь Атланты Гузан (ветеран, когда-то игравший в Астон Вилле и уже тогда казавшийся ветераном) едва не поубивали друга друга. Луис вообще на поле больше запомнился больше хамством, чем конструктивом - и, думаю, его немалая заслуга в том, что игроки Атланты по ходу атаки, когда забивали третий гол, не стали играть в фэйр-плэй, пока один из игроков фаворита валялся у себя в штрафной во время навеса туда.

Отыграться у Интера не вышло - и команда вылетела в первом же раунде, имея мягко говоря все, чтобы пройти дальше. И вот тут самое время вернуться к вопросу из начала этой заметки: а что если бы схожий вариант был в Европе? Сколько титулов чемпиона Испании было бы у того же Месси (фамилия, как и страна тут условны, можете подставить, скажем, Роналду, Фергюсона, Моуринью, Ибрагимовича, да кого угодно) вот при таких раскладах? Когда ты весь такой отдоминировал регулярку на 3 с лишним десятка матчей - и потом еще должен пройти сквозь тех, кто готов „упереться рогом“ и всеми другими возможными конечностями, чтоб остановить тебя в 2-3 играх, раз уж в 34 (длительность сезона МЛС) до этого не вышло.