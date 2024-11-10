МАТЧ В ЗАПИСИ | Полуфинал Кубка Эстонии по волейболу: „Бигбанк“ снова обыграл „Выру Баррус“ и вышел в финал

В первом полуфинальном матче Кубка Эстонии по волейболу „Бигбанк“ уверенно выиграл первую партию со счетом 25:18. Однако во второй партии „Выру Баррус“ сумел вырвать победу, одержав победу с минимальной разницей 27:25. Этот результат позволил гостям сохранить шансы на выход в финал, так как для „Бигбанка“, который победил в первом матче со счетом 3:0, достаточно было выиграть две из оставшихся партий, чтобы обеспечить себе место в финале.