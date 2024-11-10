В Литве из-за антисемитски настроенного политика хотят провести акцию протеста в день присяги нового парламента
В Литве собираются провести акцию протеста „Десять минут молчания“. Идея появилась после решения Совета Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) одобрить создание правящей коалиции с демократическим союзом „Во имя Литвы“ и партией „Заря Немана“. Партией руководит прославившийся антисемитскими заявлениями Ремигиюс Жемайтайтис. Об этом сообщает литовский Delfi.
„Мы собираемся, чтобы показать – есть люди, считающие, что в политике должны быть красные линии и критерии приличия. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, – пишут организаторы акции в социальной сети Facebook.
Сообщается, что в четверг, когда в здании парламента будут присягать новые депутаты, участники протеста обратятся к социал-демократам, демократическому союзу „Во имя Литвы“ и президенту Гитанасу Науседе с просьбой об изменении коалиции. „Ваши действия уже нанесли огромный ущерб репутации Литвы, это показывает международная реакция и статьи в международных СМИ. Этот след вы уже не сотрете, но можете его смягчить. Мы обращаемся и к президенту Литвы: ваш авторитет среди избирателей может быть частью перемен“, – сказано в социальной сети.
Напомним, перед выборами социал-демократы заявляли, что коалиция с „Зарей Немана“ невозможна, а 8 ноября кандидат соцдемов в премьер-министры Гинтаутас Палуцкас сообщил, что правящую коалицию будут формировать три партии – социал-демократы, демократический союз „Во имя Литвы“ и „Заря Немана“. Такая коалиция располагает 86 из 141 мандата.
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