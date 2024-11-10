10.11.2024, 13:37
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: клуб „Виймси“ потерпел пятое поражение подряд
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 10 ноября, в рамках эстоно-латвийской баскетбольной лиги команда „Виймси“ уступила латвийскому клубу „Огре“ со счетом 53:70 на своей домашней площадке.
Результативность в первой четверти была низкой, и она завершилась ничьей 14:14. К перерыву латвийская команда „Огре“ смогла вырвать три очка преимущества (31:28). В третьей четверти „Огре“ значительно усилила свою игру, увеличив отрыв до 18 очков (56:38). В последней четверти команда полностью контролировала ход матча, разница в счете достигала 25 очков, но в итоге остановилась на 17 очках.
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