Трамп выиграл выборы в последнем колеблющемся штате США

Это означает, что республиканец Дональд Трамп стал победителем во всех семи колеблющихся штатах. Ранее он уже одержал победу над Камалой Харрис в Пенсильвании, Мичигане, Висконсине, Северной Каролине, Джорджии и Неваде. Теперь, через четыре дня после завершения президентских выборов в США, окончательно подтверждена победа Трампа и в Аризоне.

Подсчет голосов продолжается, но по последним данным, Трамп лидировал в Аризоне с почти 185 тысячами голосов. В целом по стране Трамп получает более 74,65 миллиона голосов, а Харрис — более 70,9 миллиона. Он заручился поддержкой уже 312 выборщиков. Для избрания президентом необходимо собрать как минимум 270 голосов.

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