ВИДЕО | Уроженец Нарвы забил со штрафного и принес победу итальянской команде
Георгий Тунев, играющий в итальянской Серии C, открыл счет своим голам в этом сезоне, забив в субботнем матче лиги.
23-летний уроженец Нарвы Георгий Тунев, забивший в прошлом сезоне семь голов за „Пескару“, в этом году получает в Италии мало игровое времени. Однако в субботнем матче против „Сестри-Леванте“ Тунев сумел проявить себя, выйдя на замену на 73-й минуте при счёте 0:0. Уже на 77-й минуте „Пескара“ заработала штрафной примерно с 25 метров, и Тунев точным ударом левой ногой отправил мяч в ворота, принеся своей команде важную победу.
Благодаря победному голу Георгия Тунева „Пескара“ продолжает лидировать во второй группе итальянской Серии C, набрав 32 очка. Команда потерпела лишь одно поражение в 13 матчах текущего сезона. В следующем туре, 17 ноября, „Пескара“ отправится в гости к „Ареццо“.
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