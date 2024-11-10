ВИДЕО | Уроженец Нарвы забил со штрафного и принес победу итальянской команде

23-летний уроженец Нарвы Георгий Тунев, забивший в прошлом сезоне семь голов за „Пескару“, в этом году получает в Италии мало игровое времени. Однако в субботнем матче против „Сестри-Леванте“ Тунев сумел проявить себя, выйдя на замену на 73-й минуте при счёте 0:0. Уже на 77-й минуте „Пескара“ заработала штрафной примерно с 25 метров, и Тунев точным ударом левой ногой отправил мяч в ворота, принеся своей команде важную победу.