10.11.2024, 11:52
ВИДЕО | Жесткий нокаут! Удар локтем от эстонки отправил шведку на носилки
ФОТО: | Delfi Meedia
Боец из Вильянди Сигрид Капанен одержала свою 10-ю победу в профессиональной карьере, нокаутировав шведку Лизу Ларссон в третьем раунде на турнире The League, который прошел на таллиннской ледовой арене „Тондираба“. Видео полного поединка доступно всем подписчикам Delfi.
Нокаут был настолько мощным, что Ларссон понадобилась кислородная маска, чтобы прийти в себя, и, когда она наконец очнулась, медики вынесли её из зала на носилках.
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