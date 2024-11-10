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10.11.2024, 11:52

ВИДЕО | Жесткий нокаут! Удар локтем от эстонки отправил шведку на носилки

 
Kapanen - Larsson
Kapanen - Larsson
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Боец из Вильянди Сигрид Капанен одержала свою 10-ю победу в профессиональной карьере, нокаутировав шведку Лизу Ларссон в третьем раунде на турнире The League, который прошел на таллиннской ледовой арене „Тондираба“. Видео полного поединка доступно всем подписчикам Delfi.

Нокаут был настолько мощным, что Ларссон понадобилась кислородная маска, чтобы прийти в себя, и, когда она наконец очнулась, медики вынесли её из зала на носилках.

На субботнем турнире The League Капанен одержала свою десятую профессиональную победу при трёх поражениях. Для Ларссон, которая всего две недели назад согласилась заменить предыдущую соперницу Капанен, это стало первым поражением при трёх победах в карьере.

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