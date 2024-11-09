09.11.2024, 21:11
Кошмарное ДТП в Литве: на человека наехали несколько автомобилей
ФОТО: | Delfi Meedia
9 ноября вечером в Литве на дороге Клайпеда–Паланга произошло трагическое ДТП, погиб пешеход.
Департамент полиции сообщил, что 9 ноября, в 19 часов в Клайпедском районе, на дороге Паланга–Клайпеда, около Зеленой долины, автомобиль сбил мужчину (личность пока не установлена), затем на мужчину наехало еще несколько автомобилей. Мужчина скончался, пишет литовский портал Delfi.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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