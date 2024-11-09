Кошмарное ДТП в Литве: на человека наехали несколько автомобилей

Департамент полиции сообщил, что 9 ноября, в 19 часов в Клайпедском районе, на дороге Паланга–Клайпеда, около Зеленой долины, автомобиль сбил мужчину (личность пока не установлена), затем на мужчину наехало еще несколько автомобилей. Мужчина скончался, пишет литовский портал Delfi.