Ирина Эмбрих заняла третье место на этапе Кубка мира в ОАЭ

Нелли Дифферт, ставшая четвертой на Олимпийских играх, и Ирина Эмбрих прошли в основной турнир благодаря своим высоким позициям в рейтинге. Катрин Лехис, Юлия Беляева и Кристина Кууск, проиграв лишь один матч на групповом этапе, уверенно пробились в число 64 лучших.

Все наши девушки успешно продолжили борьбу в основным турнире. Дифферт, посеянная под 3-м номером, одержала победу над итальянкой Гаией Традити с результатом 15:10 в 1/32 финала. Эмбрих, под 11-м номером, уверенно выиграла у американки Шарлин Кай Ян Лю с результатом 15:9. Лехис, посеянная 28-й, победила израильтянку Николь Фейгин 15:8, Беляева (27-й номер) одержала победу над американкой Катериной Никсон с результатом 15:8, а Кууск (36-й номер) выиграла у украинской фехтовальщицы Эмили Конрад с результатом 15:12.

1/16 финала

В 1/16 финала Катрин Лехис одержала победу над Маргаритой Гуцци Винченти (США) с результатом 15:10, а Ирина Эмбрих выиграла у венгерки Бланки Наги с результатом 15:13. Нелли Дифферт, к сожалению, уступила итальянке Лукреции Паулизе с результатом 10:15, а Кристина Кууск вылетела, проиграв Лорен Ремби из Франции с результатом 12:15.

Юлия Беляева победила китайскую фехтовальщицу Шань Ю с результатом 15:10 и в 1/8 финала встретилась с Ириной Эмбрих.

1/8 финала

Катрин Лехис продолжила уверенное выступление и в 1/8 финала победила украинку Инну Бровко с результатом 15:8.

В эстонском противостоянии Ирина Эмбрих одержала победу над Юлией Беляевой с результатом 14:8, пробившись в следующую стадию турнира.

1/4 финала

В четвертьфинале Катрин Лехис встретилась с двухкратной чемпионкой Европы Лорен Ремби, которая ранее выбила Кристину Кууск. Лехис сразу оказалась в невыгодном положении, отстав от соперницы на пару уколов в начале поединка, и в итоге потерпела поражение с результатом 12:15.

Ирина Эмбрих встретилась с фехтовальщицей из Южной Кореи Тэхи Лим. Победив с результатом 15:12, она пробилась в полуфинал, где её соперницей стала итальянка Сара Мария Ковальчик.

1/2 финала