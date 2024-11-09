ФОТО и ВИДЕО | „Левадия“ завоевала 11-й титул чемпионов Эстонии
После матча последнего тура Премиум лиги против „Пайде“ таллиннская „Левадия“ наконец-то подняла кубок победителя над головой, отметив завоевание титула чемпионов Эстонии.
„Левадия“, завоевавшая 11-й титул чемпионов Эстонии за четыре тура до окончания сезона, отправилась в последний тур в гости к „Пайде“, которая в этом матче боролась за путёвку в еврокубки. Несмотря на поражение со счётом 0:3, благодаря голам Абдули Сисей, Робина Саарма и Дмитрия Епихина, празднование титула всё равно началось в стане таллиннского клуба.
Бутылки шампанского были открыты, и под волну восторга кубок победителя, переданный Айваром Похлаком, величественно поднялся в воздух.
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