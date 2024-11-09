В Хельсинки автокран упал на здание детского сада

По данным профсоюза строителей, помимо проблем с безопасностью, на строительной площадке выявлены и другие нарушения: в ходе проверок выявлены несоответствия в выплате заработной платы иностранным работникам двумя различными субподрядчиками, передает Yle.

После того как кран упал на пристройку у детского сада, власти Хельсинки приостановили строительные работы.

Ранее на стройплощадке возникали и другие опасные ситуации, в частности, обрушение строительных лесов: в сентябре на территории детского сада проводился демонтаж фасадных лесов, и по неизвестной причине одна связка фасадных лесов упала с цепей крана. К счастью, ни на тротуаре, ни во дворе не было ни одного человека, поэтому травм удалось избежать.

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