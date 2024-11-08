ООН: Почти 70 процентов погибших в результате военных действий в Газе — женщины и дети

С момента начала военных действий между Израилем и Хамасом ООН работает над подтверждением смертей, которые она проверяет, используя три источника, включая свидетельства соседей, членов семей, местных неправительственных организаций, записи больниц и сотрудников ООН на местах.

Однако на данный момент ООН смогла подтвердить гибель лишь 8 119 человек, что намного ниже 43 000, о которых сообщили органы здравоохранения Газы.

Тем не менее разбивка жертв ООН по возрасту и полу подтверждает заявление Газы о том, что женщины и дети составляют большинство погибших в результате военных действий. Этот вывод указывает на „систематическое нарушение“ основных принципов международного гуманитарного права, говорится в заявлении ООН.

"Очень важно, чтобы обвинения в серьезных нарушениях международного права должным образом рассматривались заслуживающими доверия и беспристрастными судебными органами, а вся соответствующая информация и доказательства собирались и сохранялись“, — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк.

Дипломатическая миссия Израиля в Женеве заявила, что категорически отвергает выводы ООН. „Вновь УВКПЧ не может точно отразить реальность на местах и ​​игнорирует обширную роль ХАМАС и других террористических организаций в нанесении ущерба гражданскому населению в секторе Газа“, — заявили в миссии.

Израильские военные винят в гибели мирных жителей ХАМАС, который, по их словам, использует гражданских лиц и гражданские объекты в качестве щитов.

В докладе ООН установлено, что в 88 процентах случаев в результате одного нападения погибло пять и более человек. Согласно отчету, это указывает на то, что израильские военные используют оружие широкого спектра действия, однако в нем также отмечается, что некоторые из смертей могли быть вызваны оружием Хамаса.