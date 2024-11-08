Правда ли, что минобороны Украины выпустило агитационный ролик о солдатах КНДР?
В конце октября 2024 года по соцсетям разошлось анимированное видео, в котором отражение монгольского нашествия сравнивалось с борьбой против северокорейских военных. Мы проверили, действительно ли этот ролик распространяло украинское военное ведомство.
В начале короткого мультипликационного ролика казаки отражают нападение иноземцев — судя по внешнему виду, войск Золотой Орды. Далее действие переносится в современность, и такая же участь постигает подразделения под флагом КНДР, которым на фоне киевских достопримечательностей противостоят люди в камуфляже. „Смогли тогда — сможем и сейчас“, — произносит голос за кадром и приглашает вступить в ряды ВСУ.С указанием, что это агитационный ролик минобороны Украины, видео опубликовали Telegram-каналы „БТГр „Каштан“ СпН „Ахмат““ (177 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (145 000), „Апти Алаудинов“ (103 000), „Мисливец Егор“ (88 000), „Кот Костян“ (83 000) и др.
24 октября 2024 года Госдума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве страны с Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный ещё в июне главами двух государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Документ предполагает, что, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, вторая немедленно окажет ей военную помощь.
О том, что КНДР направляет несколько тысяч своих военных для поддержки России в войне против Украины, ещё 17 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский. Спустя примерно неделю эту информацию подтвердили авторитетные мировые СМИ, министр обороны США, генсек НАТО и (косвенно) Путин. А 4 ноября появились новости о первом боевом столкновении новоприбывших северокорейских военных с ВСУ.
Тем не менее „Проверено“ не нашло следов распространения вирусного ролика ни на официальных ресурсах украинского министерства обороны (сайт, аккаунты в Х , Facebook , Instagram, на YouTube), ни в авторитетных украинских СМИ, ни в украиноязычном сегменте соцсетей. Почти все ресурсы, публиковавшие видео, — это российские или пророссийские медиа, блогеры или рядовые интернет-пользователи.
Содержимое ролика тоже вызывает вопросы. Например, в конце записи закадровый голос говорит слово „зараз“ („сейчас“) с ударением на второй слог, тогда как в украинском оно произносится с ударением на первый.
Характерный графический стиль, в частности фигуры солдат ВСУ, могут показаться знакомыми постоянным читателям „Проверено“. В феврале 2024 года мы разбирали другой, очень похожий агитационный ролик, якобы выпущенный в Украине. То видео, в котором жителей страны призывали отправлять на фронт петухов, оказалось фейковым.
Как выяснили фактчекеры из проекта „Ґвара Медіа“, в обоих случаях у художников был источник для вдохновения: стоковые изображения украинских солдат, которые можно скачать на сайте iStock за €9 (или вовсе бесплатно в рамках пробного периода). Украинские СМИ используют их в своих публикациях в качестве иллюстративного материала, но не делают на основе этих образов целые анимационные ролики.
Указанный в видео номер 0-800-301-314 не принадлежит общей горячей линии ВСУ. Это телефон отдела рекрутингового центра Сухопутных войск для желающих пройти курсы операторов БПЛА.
Самая ранняя публикация вирусного видео, по данным сервиса TGStat, состоялась 25 октября в 17:28 по московскому времени в Telegram-канале „Кот Костян“. Он неоднократно фигурировал в разборах „Проверено“ как первоисточник дезинформации. Таким образом, есть множество прямых и косвенных свидетельств того, что завирусившийся ролик о татаро-монголах и северокорейцах — поддельный и никогда не выпускался украинскими ведомствами.
Итог: Фейк