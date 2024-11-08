Правда ли, что минобороны Украины выпустило агитационный ролик о солдатах КНДР?

В начале короткого мультипликационного ролика казаки отражают нападение иноземцев — судя по внешнему виду, войск Золотой Орды. Далее действие переносится в современность, и такая же участь постигает подразделения под флагом КНДР, которым на фоне киевских достопримечательностей противостоят люди в камуфляже. „Смогли тогда — сможем и сейчас“, — произносит голос за кадром и приглашает вступить в ряды ВСУ.С указанием, что это агитационный ролик минобороны Украины, видео опубликовали Telegram-каналы „БТГр „Каштан“ СпН „Ахмат““ (177 000 просмотров на момент написания этого разбора), Voblya (145 000), „Апти Алаудинов“ (103 000), „Мисливец Егор“ (88 000), „Кот Костян“ (83 000) и др.

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24 октября 2024 года Госдума РФ ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве страны с Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанный ещё в июне главами двух государств Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Документ предполагает, что, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, вторая немедленно окажет ей военную помощь.

О том, что КНДР направляет несколько тысяч своих военных для поддержки России в войне против Украины, ещё 17 октября заявил украинский президент Владимир Зеленский. Спустя примерно неделю эту информацию подтвердили авторитетные мировые СМИ, министр обороны США, генсек НАТО и (косвенно) Путин. А 4 ноября появились новости о первом боевом столкновении новоприбывших северокорейских военных с ВСУ.

Тем не менее „Проверено“ не нашло следов распространения вирусного ролика ни на официальных ресурсах украинского министерства обороны (сайт, аккаунты в Х , Facebook , Instagram, на YouTube), ни в авторитетных украинских СМИ, ни в украиноязычном сегменте соцсетей. Почти все ресурсы, публиковавшие видео, — это российские или пророссийские медиа, блогеры или рядовые интернет-пользователи.