ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (989-й день) | Омбудсмены России и Украины рассказали о встрече в Беларуси

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 92 беспилотника. Украинская армия утверждает, что сбила четыре управляемые ракеты и 62 дрона в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Еще 26 дронов „локационно потеряны“ в разных регионах Украины.

В Киевской области четыре человека ранены после падения обломков сбитых ракет, сообщил начальник киевской областной администрации Руслан Кравченко. „Это водители автомобилей, которые находились в машинах возле места падения обломков“, — заявил Кравченко.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских военнослужащих Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за убийство семьи в Донецкой области, сообщают ТАСС и „Коммерсант“.

21-летний Сопов и 28-летний Рау обвинялись в убийстве семьи из девяти человек, совершенном в октябре 2023 года в оккупированном городе Волноваха.

Убиты были Эдуард Капканец и его супруга Татьяна, двое их взрослых сыновей со своими женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук, а также дальний родственник хозяев.

В Следственном комитете России ранее сообщали, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.