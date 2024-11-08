ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (989-й день) | Омбудсмены России и Украины рассказали о встрече в Беларуси
Подводим итоги очередного дня войны.
Основные новости за ночь и утро
Российские войска в ночь на 8 ноября нанесли по Харькову удар двумя авиабомбами, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. В Салтовском районе частично разрушен многоэтажный жилой дом, пострадали не менее 25 человек. Пять человек госпитализированы. В Шевченковском районе города, по данным главы областной администрации, повреждены по меньшей мере шесть многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро.
Ночью российские войска также обстреляли Одессу, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайными ситуациям. Повреждения получили дома в частном секторе, два из них загорелись. По предварительным данным, один человек погиб, девять пострадали.
Над территорией России за ночь перехвачено и уничтожено 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Шесть дронов сбили над Воронежской область, шесть — над Саратовской, четыре — над Белгородской, один — над Брянской.
Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков сообщил, что в результате атаки беспилотника выбито 13 стекол в подъездах домов на Санаторном проезде. О пострадавших не сообщается. Телеграм-канал Astra писал, что местные жители сообщали о пожаре в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
Основные новости к середине дня
Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 8 ноября российские войска выпустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 92 беспилотника. Украинская армия утверждает, что сбила четыре управляемые ракеты и 62 дрона в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Еще 26 дронов „локационно потеряны“ в разных регионах Украины.
В Киевской области четыре человека ранены после падения обломков сбитых ракет, сообщил начальник киевской областной администрации Руслан Кравченко. „Это водители автомобилей, которые находились в машинах возле места падения обломков“, — заявил Кравченко.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил двух российских военнослужащих Станислава Рау и Антона Сопова к пожизненным срокам за убийство семьи в Донецкой области, сообщают ТАСС и „Коммерсант“.
21-летний Сопов и 28-летний Рау обвинялись в убийстве семьи из девяти человек, совершенном в октябре 2023 года в оккупированном городе Волноваха.
Убиты были Эдуард Капканец и его супруга Татьяна, двое их взрослых сыновей со своими женами, девятилетняя внучка, четырехлетний внук, а также дальний родственник хозяев.
В Следственном комитете России ранее сообщали, что мотивом преступления послужил конфликт на бытовой почве.
Основные новости к концу дня
В результате репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 военных ВСУ, погибших в ходе российско-украинской войны, сообщил Координационный штаб Украины по вопросам обращения с военнопленными. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что в ходе обмена России вернули 37 тел погибших.
Целью атаки украинских дронов в ночь на 8 ноября был нефтеперерабатывающий завод „Роснефти“ в Саратове, сообщает „Украинская правда“ со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины. В ГУР операцию назвали „успешной“.
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненным срокам российских военнослужащих Станислава Рау и Антона Сопова, обвиненных в убийстве семьи из девяти человек в оккупированной Волновахе Донецкой области. По версии следствия, военные проникли в частный дом семьи Капканец в ночь на 28 октября 2023 года и застрелили из автоматов с глушителями всех, кто там был — 53-летнего главу семьи Эдуарда Капканца, его жену Татьяну, их взрослых сыновей со своими женами, а также девятилетнюю внучку, четырехлетнего внука и дальнего родственника хозяев.
Число погибших в результате российского удара по Запорожью, который произошел 7 ноября, выросло до 10 человек.
Заявление Владимира Путина о готовности обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом завершение российско-украинской войны не означает корректировки целей „специальной военной операции“, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
За третий квартал 2024 года в Россию въехало более 3,7 тысячи жителей КНДР, которые указали целью поездки „учебу“. Это следует из данных Пограничной службы ФСБ, на которые обратила внимание „Медиазона“. Издание называет такое количество северокорейцев, въехавших в Россию на учебу, рекордным. Рост числа студентов из КНДР произошел на фоне сообщений об отправке северокорейских военных в Россию, которые впервые появились в октябре 2024 года.
Во время российской атаки на Киев 7 ноября беспилотник попал в жилой дом, в котором проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк. Об этом рассказал глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
„Ей повезло, что она не пострадала. Никто в Украине не в безопасности, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине нужно больше средств ПВО для защиты своих жителей. Мы не должны к этому привыкать“, — заявил министр.
В телеграм-каналах омбудсменов России и Украины появились сообщения об их очной встрече в неуказанном месте на территории Беларуси.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец написал, что встреча прошла с согласия белорусской стороны и при участии Международного комитета Красного Креста.
Лубинец называет одним из итогов этой встречи репатриацию тел погибших. Ранее Киев сообщил о возвращении Россией останков 563 погибших украинских военнослужащих.
Также оба пишут о передаче списков военнопленных и писем от военнопленных родственникам (а Лубинец — еще и о письмах от родственников пленным) и о воссоединении семей.
Россия и Украина признают, что сохраняют контакты по гуманитарным вопросам, прежде всего связанные с обменами пленными и телами погибших, однако это редкий случай, когда о каких-то встречах представителей воюющих сторон объявляют публично.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.