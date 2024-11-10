„Когда нам придет время умирать, мы будем вести себя так же, как герои этих фильмов“: это кино точно заставит вас плакать
Кинокритик и писатель П.И. Филимонов поделился рецензией на еще один новый фильм необычного жанра. Почему такое кино может быть не для всех и почему при просмотре оно точно выведет вас на эмоции?
Существует такой отдельный жанр кино, довольно недавно внедрившийся в нашу жизнь, но уже, наверное, можно сказать, занявший в ней прочное место. Это кино про рак. Сюжет там, как правило, более-менее один и тот же. Есть счастливая пара/семья, мы какое-то время наблюдаем их сладкую, немножко даже паточную жизнь, и потом бац! – один из них заболевает раком. Они решают вместе бороться, не сдаваться и так далее, но в классических фильмах жанра это ни к чему не приводит, все равно кому-то из двоих приходится умереть.
Дальше возможны нюансы. Этим раковым больным может быть мужчина из пары, а может быть женщина. Умирающий может смириться со своей участью и показать нам пример достойного умирания, а может не смириться. Пара даже может и расстаться из-за этой болезни – притом как по инициативе выживающей стороны (которая в этом случае выставляется сукой и скотиной), так и под влиянием благородной умирающей стороны, которая не хочет, чтобы ее любимый/любимая видел/а, как он/а мучается и страдает. У пары могут быть, а могут не быть дети, отношения умирающего члена пары к ним – еще одна вариативность этого в целом довольно одинакового сюжета.
Самое ужасное в фильмах этого жанра – это то, что они все равно работают. Сколько бы ты ни говорил себе, что видел такое уже десятки раз, что все предсказуемо, что вот сейчас они будут выдавливать из тебя слезы, а вот сейчас – жизнеутверждающий смех – ты все равно ничего не можешь поделать со своими базовыми инстинктами и реагируешь на все триггеры, как собака Павлова.
„Время жить“ почти ничем от всех этих фильмов не отличается. Разве что актеры тут особенно прекрасны – супругов играют Флоренс Пью (умирающая) и Эндрю Гарфилд (выживающий). Разве что жанр раковой мелодрамы здесь прилично переплетен с еще одним новым трендом последнего времени – фильмами про кулинарию. Альмут, персонажка Пью – известный повар, которую как раз на фоне повторно развившегося рака яичников приглашают в сборную Великобритании на Бокюз д’Ор. Ей бы полечиться как следует, но она, как всякий амбициозный человек, хочет оставить след в истории, тем более, что смерть, кажется, близка, так что она, не сказав мужу, решает поучаствовать. Потом-то она мужу скажет, и он поймет, и примет, и поддержит – вообще, кажется, главное, что играет Эндрю Гарфилд в этом кино – это понимание и поддержка.
Ну и что, ну и можно придираться к особенностям жанра, но ведь, если подумать, когда нам всем придет время умирать (не важно, от рака ли или от какой другой болезни), мы более-менее будем вести себя так же, как герои этих фильмов. Именно с теми небольшими вариациями, что там предлагаются. Так что, может быть, все это разнообразие раковых мелодрам дано нам как раз и именно что в качестве ролевой модели. К тому же это один из немногих, кажется, приемлемых способов, которым коммерческое кино пытается говорить со зрителем о смерти. Тема неудобная, что уж тут скажешь, но необходимая. Если любовь, которая тоже выпала на долю героев „Времени жить“, достается не каждому зрителю, то со смертью все гораздо проще и прозаичнее. В целом, в своем роде это хорошее кино. Эмоции оно высекает искренние и ровно такие, какие авторы фильма и закладывали. Технично, умело, в рамках жанра.
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