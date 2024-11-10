„Когда нам придет время умирать, мы будем вести себя так же, как герои этих фильмов“: это кино точно заставит вас плакать

Существует такой отдельный жанр кино, довольно недавно внедрившийся в нашу жизнь, но уже, наверное, можно сказать, занявший в ней прочное место. Это кино про рак. Сюжет там, как правило, более-менее один и тот же. Есть счастливая пара/семья, мы какое-то время наблюдаем их сладкую, немножко даже паточную жизнь, и потом бац! – один из них заболевает раком. Они решают вместе бороться, не сдаваться и так далее, но в классических фильмах жанра это ни к чему не приводит, все равно кому-то из двоих приходится умереть.

Дальше возможны нюансы. Этим раковым больным может быть мужчина из пары, а может быть женщина. Умирающий может смириться со своей участью и показать нам пример достойного умирания, а может не смириться. Пара даже может и расстаться из-за этой болезни – притом как по инициативе выживающей стороны (которая в этом случае выставляется сукой и скотиной), так и под влиянием благородной умирающей стороны, которая не хочет, чтобы ее любимый/любимая видел/а, как он/а мучается и страдает. У пары могут быть, а могут не быть дети, отношения умирающего члена пары к ним – еще одна вариативность этого в целом довольно одинакового сюжета.

Самое ужасное в фильмах этого жанра – это то, что они все равно работают. Сколько бы ты ни говорил себе, что видел такое уже десятки раз, что все предсказуемо, что вот сейчас они будут выдавливать из тебя слезы, а вот сейчас – жизнеутверждающий смех – ты все равно ничего не можешь поделать со своими базовыми инстинктами и реагируешь на все триггеры, как собака Павлова.